Синоптик Тишковец рассказал, что похолодание задержится в Крыму как минимум на неделю

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4 сентября 2021, 21:26 Источник: РИА Новости

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В Крыму значительное похолодание будет царить еще по меньшей мере неделю. Этой информацией поделился ведущий специалист “Фобоса” Евгений Тишковец.

Он подчеркнул, что накануне в регионе местами наблюдались весьма интенсивные ливневые дожди. По словам специалиста, сегодня сохранится сухая и солнечная погода, однако из-за северо-западного ветра температура в Симферополе не превысит 18-20 градусов тепла.

Тишковец отметил, что по Крымскому полуострову будет наблюдаться от плюс 16 до 21 градуса. Это выше нормы на 4-5 градусов. Синоптик добавил, что не за горами бархатный сезон, во второй половине текущего месяца на смену похолоданию придет теплая погода и комфортная температура.

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