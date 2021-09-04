Синоптик Тишковец рассказал, что похолодание задержится в Крыму как минимум на неделю

В Крыму значительное похолодание будет царить еще по меньшей мере неделю. Этой информацией поделился ведущий специалист “Фобоса” Евгений Тишковец.
Он подчеркнул, что накануне в регионе местами наблюдались весьма интенсивные ливневые дожди. По словам специалиста, сегодня сохранится сухая и солнечная погода, однако из-за северо-западного ветра температура в Симферополе не превысит 18-20 градусов тепла.
Тишковец отметил, что по Крымскому полуострову будет наблюдаться от плюс 16 до 21 градуса. Это выше нормы на 4-5 градусов. Синоптик добавил, что не за горами бархатный сезон, во второй половине текущего месяца на смену похолоданию придет теплая погода и комфортная температура.
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