В Каунасе прошел прайд секс-меньшинств

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4 сентября 2021, 20:43 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

В Литве, в Каунасе впервые прошел прайд секс-меньшинств. Не обошлось без скандала.

Как говорят организаторы прайда в Каунасе, это не праздник ЛГБТ-сообщества, а мирный протест, чтобы люди обратили внимание на проблемы секс-меньшинств.

Видимо, не все литовские граждане были в радужном настроении от этого марша: шествие вызвало большое сопротивление.

Организаторы мероприятия опасались подобного и прайд сопровождал наряд полиции.

Девиз прайда – «Мы повсюду!» Подобный марш впервые проходил в Каунасе.

Нашлись и те, кто заблокировал марш прайда. Тогда вмешалась полиция. Произошла потасовка! 13 человек были доставлены в отделение полиции. А участники марша продолжали шествовать дальше…

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