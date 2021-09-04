Глава Федерации компьютерного спорта России Смит заявил, что игры снижают уровень насилия

Аргументы Недели → Общество 13+

4 сентября 2021, 18:26

pixabay.com

Дмитрий Смит, возглавляющий Федерацию компьютерного спорта России, заявил, что благодаря компьютерным играм среди молодых людей наблюдается снижение уровня насилия. Наиболее простым примером при этом он назвал статистику.

По словам Смита, речь идет о Соединенных Штатах. Именно в этой стране насилие отмечается чаще всего. Он подчеркнул, что в течение последних 10 лет молодежь стала проявлять гораздо больший интерес к киберспорту, компьютерным играм, и в разы снизился уровень преступности среди молодых людей, пишет RT.

Смит отметил, что компьютерные игры делают молодежь менее агрессивной. “Идет обратная корреляция: чем больше люди увлекаются геймингом и киберспортом, тем меньше уровень, соответственно, криминала среди молодежи”,- заключил глава Федерации компьютерного спорта России.

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