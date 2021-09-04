Алексей Чекунков считает, что жильё в новом городе Спутнике будет пользоваться спросом

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4 сентября 2021, 14:55

Алексей Чекунков

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков считает, что жильё в новом городе Спутник будет пользоваться спросом. По мнению министра, в настоящее время при рыночной цене на недвижимость дома в новом городе Спутник, который построят по современным стандартам, будут пользоваться спросом.

«Я абсолютно убеждён, что при средней рыночной цене сегодня 130 тыс. рублей за квадратный метр нормально построенный по современным стандартам, комфортный приморский город — со всей России спрос будет», — сказал Чекунков в беседе с RT во Владивостоке, где прошел Восточный экономический форум.

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