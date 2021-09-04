Алексей Чекунков считает, что жильё в новом городе Спутнике будет пользоваться спросом
4 сентября 2021, 14:55
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков считает, что жильё в новом городе Спутник будет пользоваться спросом. По мнению министра, в настоящее время при рыночной цене на недвижимость дома в новом городе Спутник, который построят по современным стандартам, будут пользоваться спросом.
«Я абсолютно убеждён, что при средней рыночной цене сегодня 130 тыс. рублей за квадратный метр нормально построенный по современным стандартам, комфортный приморский город — со всей России спрос будет», — сказал Чекунков в беседе с RT во Владивостоке, где прошел Восточный экономический форум.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.