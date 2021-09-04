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Ученые рассказали о старении органов у людей, переболевших коронавирусом

, 13:16

Ученые рассказали о старении органов у людей, переболевших коронавирусом
фото: pixabay.com

У людей, переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, могут быть разнообразные последствия, в том числе старение некоторых органов. В исследовании ученых из Сент-Луиса (США) приняли участие 89 тысяч человек, переболевших ковидом как в легкой, так и в тяжелой формах.

Исследователи обратили внимание, что почки стареют на десятилетия, - пишет газета The New York Times. По данным одного из авторов исследования нефролога, доцента Медицинской школы при Университете Вашингтона, доктора Зияда Аль-Али, у 4757 пациентов произошла 30% потеря функции почек за год. Это эквивалентно старению органа на 30 лет. У 220 пациентов врачи выявили последнюю стадию заболевания почек, при это потеряны 85% функций органа.

По словам доктора Зияда Аль-Али, переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 люди подвергаются риску развития почечной недостаточности.

Медики на данный момент не выяснили, почему именно почки особенно страдают от коронавирусной инфекции нового типа. Ученые предположили, что почки могут быть особенно чувствительным к различным воспалительным процессам либо к активизации иммунной системы, также работу почек могут нарушать проблемы со свертываемостью крови.

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