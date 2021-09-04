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Андрей Бочкарёв: В Дмитровском районе Москвы до конца года достроят BMX-велодром

, 12:31

Андрей Бочкарёв: В Дмитровском районе Москвы до конца года достроят BMX-велодром
Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что строительство BMX-велодрома в Дмитровском районе столицы завершится до конца года.

«В настоящий момент строительство BMX-велодрома для спортивной школы олимпийского резерва «Нагорная» в Дмитровском районе находится в активной фазе. Строители приступили к монтажу металлоконструкций для последующей установки стартовой системы с воротами на восемь райдеров. Проект реализуется в очень сжатые сроки, основные строительные работы планируется завершить уже в конце текущего года», – рассказал Андрей Бочкарёв.

Он пояснил, что стартовая система – это основное технологическое оборудование велодрома, в данном случае оно будет полностью отвечать международным стандартам Международного союза велосипедистов – USI (Union Cyclist International).

«В рамках проекта будет организована новая трасса для BMX-рейсинга длиной около 200 метров, с устройством трех виражей и четырех прямых участков с препятствиями, предназначенными для спортсменов разного уровня подготовки», - добавил Андрей Бочкарёв.

По словам руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, на участке площадью 0,62 гектара также будет реконструирован административно-бытовой корпус со стартовой горой, устроен пост круглосуточной охраны. Кроме того, проектом предусмотрено устройство спортивного и паркового освещения, благоустройство территории.

«BМХ-велодром обеспечит спортивно-тренировочную деятельность и позволит проводить районные соревнования. Велодром рассчитан на 16 человек в смену занимающихся спортсменов (смена 2 часа). Режим эксплуатации здания административно-бытового корпуса предусмотрен круглогодичный за счет наличия компактного зала индивидуальных занятий», – отметил Рафик Загрутдинов.

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