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Замминистра просвещения РФ Александр Бугаев заявил, что школьников не будут принуждать к вакцинации от COVID-19

, 11:59 Источник: ТАСС

Замминистра просвещения РФ Александр Бугаев заявил, что школьников не будут принуждать к вакцинации от COVID-19
фото: pixabay.com

Учеников, которым исполнилось 18 лет, принуждать к обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции никто не будет. Первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев заявил, что непривитых школьников не допускать к урокам также нельзя.

Замглавы Минпросвещения в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) ответственно заявил, что детей никто ни к чему принуждать не будет. По словам Бугаева, этот вопрос и вопрос о недопуске не привитых к урокам на повестке дня даже не стоит.
Но чиновник отметил, что вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа - правильный гражданский выбор. Как подчеркнул Бугаев, педагоги несут ответственность не только за себя и своих близких, но еще и за детей, с которыми работают. Многие школьные учителя прививки сделали.

"Это  говорит о высоком гражданском долге и гражданской позиции учительского сообщества", - отметил Бугаев. 

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