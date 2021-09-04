В России за сутки выявлено 18 780 новых случаев заражения COVID-19
4 сентября 2021, 11:34
В России за сутки выявлено 18 780 новых случаев заражения COVID-19. Данные о ситуации с коронавирусом на 4 сентября привел оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа.
Новые заболевшие появились в 85 регионах РФ. В Москве за последние 24 часа зафиксировано 1 549 новых случаев COVID-19. Чуть меньше в Санкт-Петербурге - 1 494. В Подмосковье - 756.
Умерли за сутки 796 пациентов, у которых ковид был диагностирован. В Москве скончались 55 человек, в Санкт-Петербурге - 35. На третьем месте по числу жертв ковида за сутки - Свердловская область. В этом регионе умерли 34 человека.
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