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4 сентября 2021, 11:34

фото: pixabay.com

В России за сутки выявлено 18 780 новых случаев заражения COVID-19. Данные о ситуации с коронавирусом на 4 сентября привел оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

Новые заболевшие появились в 85 регионах РФ. В Москве за последние 24 часа зафиксировано 1 549 новых случаев COVID-19. Чуть меньше в Санкт-Петербурге - 1 494. В Подмосковье - 756.

Умерли за сутки 796 пациентов, у которых ковид был диагностирован. В Москве скончались 55 человек, в Санкт-Петербурге - 35. На третьем месте по числу жертв ковида за сутки - Свердловская область. В этом регионе умерли 34 человека.

Выздоровели и выписаны за сутки 18 737 пациентов.

3 сентября оперштаб сообщал о 18 856 новых случаях заражения коронавирусом.

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