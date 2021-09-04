МВД РФ с 29 декабря начнет выдавать трудовым мигрантам карты с чипом о пройденной дактилоскопии

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4 сентября 2021, 10:55 Источник: ТАСС

Zamir Usmanov, globallookpress.com

В России с 29 декабря 2021 года трудовым мигрантам начнут выдавать пластиковые карты, в том числе с электронным носителем информации о прохождении обязательной дактилоскопии.

В проекте приказа МВД РФ указано, что пластиковые карты с электронным носителем будут выдавать при наличии технической возможности, в остальных случаях документ будет оформлен без него.

Карта с электронным носителем будет состоять из лицевой и оборотной сторон. На лицевой стороне будет размещаться фотография иностранного гражданина. Она будет содержать идентификационную нумерацию документа, фамилию, имя, отчество, дату рождения и пол.

На обратной стороне карты будет размещен чип, содержащий сведения об иностранном гражданине, которому выдан данный документ. Чип будет содержать электронное изображение папиллярных узоров двух пальцев рук, пригодных для идентификации.

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