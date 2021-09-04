В Индии за сутки выявили 42 618 новых случаев заражения COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

4 сентября 2021, 10:28

Avishek Das, globallookpress.com

В Индии за сутки зафиксировано 42 618 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.Всего с начала пандемии в Индии ковид диагностирован у 32 945 907 человек.

Обновленные данные по ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа в Индии сообщил телеканал NDTV со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны,- передаёт RT.

За прошедшие 24 часа в Индии скончались 330 человек, у которых был подтверждён ковид. Всего в Индии скончались более 440 тысяч пациентов с подтверждённым COVID-19.

Отметим, в конце августа в Индии были дни, когда за сутки выявляли более 46 тысяч новых случаев заболеваний.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости