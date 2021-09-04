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В Индии за сутки выявили 42 618 новых случаев заражения COVID-19

, 10:28

В Индии за сутки выявили 42 618 новых случаев заражения COVID-19
Avishek Das, globallookpress.com

В Индии за сутки зафиксировано 42 618 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.Всего  с начала пандемии в Индии ковид диагностирован у 32 945 907 человек.

Обновленные данные по ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа в Индии сообщил телеканал NDTV со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны,- передаёт RT.

За прошедшие 24 часа в Индии скончались 330 человек, у которых был подтверждён ковид. Всего в Индии скончались более 440 тысяч пациентов с подтверждённым COVID-19.

Отметим, в конце августа в Индии были дни, когда за сутки выявляли более 46 тысяч новых случаев заболеваний.

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