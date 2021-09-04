Глава Якутии Айсен Николаев о пожарах: «У нас была война за тайгу»

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4 сентября 2021, 08:59 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, как в республике боролись с лесными пожарами. По словам Николаева, пожары в Якутии бушевали на расстоянии менее пяти километров рядом с 46 населенными пунктами.

Глава Якутии на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке сказал: «У нас была, можно сказать, война за тайгу». Глава региона подчеркнул: «Главное, что мы продержались до тех пор, пока все-таки дожди уже пошли».

Николаев сообщил, что большую часть села Бясь-Кюель удалось спасти от огня, 90 процентов спасли.

В селе Бясь-Кюель Горного района 7 августа огонь, перекинувшийся из леса, уничтожил более 30 домов и ряд хозяйственных построек.

На территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. С 13 августа на территории Якутии и Иркутской области введен межрегиональный режим ЧС.

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