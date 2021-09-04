Аргументы Недели Общество 13+

Глава Якутии Айсен Николаев о пожарах: «У нас была война за тайгу»

, 08:59 Источник: Интерфакс

Глава Якутии Айсен Николаев о пожарах: «У нас была война за тайгу»
фото: pixabay.com

Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, как в республике боролись с лесными пожарами. По словам Николаева, пожары в Якутии бушевали на расстоянии менее пяти километров рядом с 46 населенными пунктами.

Глава Якутии на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке сказал: «У нас была, можно сказать, война за тайгу». Глава региона подчеркнул: «Главное, что мы продержались до тех пор, пока все-таки дожди уже пошли».
Николаев сообщил, что большую часть села Бясь-Кюель удалось спасти от огня, 90 процентов спасли.

В селе Бясь-Кюель Горного района 7 августа огонь, перекинувшийся из леса, уничтожил более 30 домов и ряд хозяйственных построек.
На территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. С 13 августа на территории Якутии и Иркутской области введен межрегиональный режим ЧС.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

Климкин: Запад не принимает Киев в НАТО, так как в этом случае «Россия сделает все, чтобы уничтожить Украину»

Климкин: Запад не принимает Киев в НАТО, так как в этом случае «Россия сделает все, чтобы уничтожить Украину»

Западные государства не предоставляют Киеву членство в Североатлантическом альянсе, потому что «не хотят раздражать Россию». Такую точку зрения озвучил Павел Климкин, бывший глава украинского МИД.

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Аргументы НеделиИнтервью

Спорт

Общество

Общество