Путин в Амурской области ознакомился с ходом строительства второй очереди космодрома Восточный

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4 сентября 2021, 08:49 Источник: Пресс-служба Кремля

фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Владимирович Путин в пятницу, 3 сентября, в ходе рабочей поздки в Амурскую область посетил космодром Восточный.

Главу государства сопровождали полпредпрезидента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, вице-премьер Марат Хуснуллин, губернатор Амурской области Василий Орлов, генлиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Путин ознакомился с ходом строительства второй очереди Восточного. Президент осмотрел командный пункт и строительную площадку стартового комплекса для ракет тяжёлого класса «Ангара».

Восточный — первый российский гражданский космодром, расположен в Амурской области вблизи города Циолковского. Указ Президента о создании космодрома подписан в 2007 году.

Строительные работы ведутся в две очереди. В 2012–2016 годах был возведён универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии «Союз-2». Вторая очередь предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5». Первый пуск ракеты «Ангара» запланирован на 2023 год.

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