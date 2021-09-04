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Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что дефицита красной икры не ожидается

, 07:44 Источник: РИА Новости

Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что дефицита красной икры не ожидается
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Путина на Камчатке в этом году прошла успешно, и дефицита красной икры быть не должно. ФАС проводит проверки обоснованности ценообразования на икру. О ситуации с красной икрой рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Солодов убежден, что дефицита красной икры или перебоев её поставок не будет. Про цены глава региона сообщил, что был всплеск в начале сезона. Во время активной путины удалось обеспечить наличие икры по цене три тысячи рублей за килограмм, горбуша в рамках проекта "Доступная рыба".

Солодов добавил, что сейчас ФАС проводит проверки обоснованности ценообразования на икру. Как заметил губернатор Камчатки, вопросы ценообразования – это тонкий момент вмешательства в рыночные механизмы.

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