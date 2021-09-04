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СКР: В Нижегородской области мужчина похитил девушку и девять дней держал ее в подвале гаража, он задержан

, 07:32 Источник: СКР

СКР: В Нижегородской области мужчина похитил девушку и девять дней держал ее в подвале гаража, он задержан
фото с сайта СКР

В Нижнем Новгороде Новгороде в субботу, 4 сентября, задержан мужчина, подозреваемый в похищении 24 августа 23 -летней девушки. По версии следствия, 39-летний житель г.Нижнего Новгорода Свешников Сергей в интернете а сайте знакомств познакомился с девушкой.

Они назначили свидание, встретились и мужчина увез девушку в неизвестном направлении. Она перестала выходить на связь с родными и друзьями. По факту бесследного исчезновения девушки следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство". Благодаря грамотно спланированным следственным действиям силовиков местонахождение девушки было установлено в подвале гаража, расположенного в Приокском районе города.

Освобожденная девушка рассказала, что мужчина, угрожая ножом, увез ее в гараж, поместил там в подвал, удерживал  и  насиловал. Следователи установили злодея. Он скрылся.

Вскоре подозреваемого задержали. В отношении Свешникова возбуждено уголовное дело по признакам преступления "похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия".
В настоящее время следователи работают с задержанным, проводя его детальный допрос.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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