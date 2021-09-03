Прибалтика: беженцам надо помогать по возможности поближе к их дому

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3 сентября 2021, 20:05 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвия и Литва продолжают решать вопрос с нелегальными мигрантами. Ситуация, увы, оставляет желать лучшего. Простые жители обеспокоены тем, что происходит сейчас в лагерях, где разместились беженцы.

Например, тот ужас, который творится в лагере беженцев в литовском Руднинкай, вызывает шок: там уже начались формироваться касты, имеет место сексуальная эксплуатация, а бедные мигранты вынуждены заниматься проституцией среди мужчин.

Как стало известно, в лагере касты формируются по национальному, расовому признаку, по гражданству. Например, арабы и курды принадлежат к высшей касте, а мигранты из государств Африки, Афганистана, Сирии – низшая каста. Иерархия также зависит от денег и физической силы: у более слабых жителей вымогают деньги за пользование душем. Если говорить о сексуальном аспекте мигрантов, то в лагере существует сексуальная эксплуатация и проституция. В данном лагере поселено около 750 мужчин, самому молодому жителю – 12 лет. Данная информация «пришла» от представителя «Красного Креста».

А, что же в Латвии?

Идут разговоры… Министр внутренних дел Мария Голубева, после того, как латвийские журналисты «раскопали» факт о заселении мигрантов в центры Юрмалы, решила выступить перед СМИ:

«В вопросе Афганистана, я бы сказала, что единый подход есть. Потому что нам удалось принять общее заявление: во-первых, о том, что мы отдаем приоритет сотрудничеству со странами, которые находятся в регионе непосредственно к Афганистану. Мы хотели бы, чтобы эти страны оказали максимальную поддержку людям, которые бегут из Афганистана. Мы готовы этим странам помочь».

О какой помощи вещает г-жа Голубева?

О финансовой? Не обязательно, по словам Марии Голубевой… «Подразумевает, что мы помогаем тем странам, которые находятся в регионе поближе к Афганистану поднять уровень их системы защиты, системы приема беженцев, охраны границ». Более того, европейцам такой подход выгоден, потому что позволяет не слишком увеличивать расходы на обеспечение безопасности границ Европы.

Позвольте, а где же логика в словах главы МВД Латвии?

Если «не обязательно» финансово, то о каких расходах, которые «выгодны» европейцам идет речь? Разве помощь в системе охраны границ, простите, не требует вложений? Для чего была эта речь г-жи Голубевой? Чтобы «создать», видимо, «правильное» мнение у латвийцев?

Возможно, что чиновникам Латвии выгодны нелегалы - ЕС «подкинет» на их содержание денег, а в чем выигрывают латвийцы?

Латвия – страна с самыми низкими доходами в Прибалтике. Как ни пытаются убедить чиновники и политики латвийский народ, что экономический кризис в стране побежден, увы, большинство людей не верят! Государственный долг Латвии составляет 17 миллиардов евро! Реальная и средняя зарплата, если брать цифры Государственного агентства занятости, колеблется от 300 евро до 800 (без учетов налогов), с сентября месяца приблизительно на 20% поднимаются цены на тепло и т.д. Вот реальность в стране!

А теперь еще и мигранты, которых нужно содержать! Кто будет оплачивать их прибывание в Латвии? Уверена, что чиновники, политики тут и «палец не приложат»! Если учесть, как депутаты, например, Сейма просят оплатить в период пандемии топливо для машины на несколько сот евро (куда и зачем ездили – тайна), то содержание падет на плечи налогоплательщиков.

И другая сторона – менталитет! Кто сказал, что освоившись в Латвии, они интегрируются? Посмотрите, что в Германии происходит? Немцы в некоторые районы просто зайти не могут! Просто боятся!

Что думают латвийцы? Реальные мнения из социальных сетей!

«Это наше будущее – арабский язык!»

«Касты они создают! Согласно кастам, выслать их обратно!»

«Скоро эти люди вольются в общество Латвии и всей Европы. Вместе со своими нравами, культурой и привычками. А что нам делать?»

«Я думаю, что они уже в лагерях интегрировались и готовы к переселению в города Латвии! Призываю! Русскоговорящее население, не противьтесь желанию латышей воплощать «европейские ценности»! Пусть «откушают» вдоволь!»

«А давайте сюда арабов! Они отрицают г@в и ЛГБТ… Забрасывают камнями содомитов! Давайте! Порядок наведут!»

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