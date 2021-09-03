Собянин принял решение о выплате 20 тыс руб ветеранам к 80-летию Битвы за Москву

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3 сентября 2021, 19:23 Источник: sobyanin.ru

Фото: sobyanin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил наградить знаком «80 лет Битвы за Москву» всех оборонявших столицу ветеранов. Об этом он написал в блоге на своем персональном сайте.



«Побывал сегодня в гостях у фронтовика Бориса Павловича Уткина. Вручил ему нагрудный знак «80 лет Битвы за Москву», которым в ближайшие месяцы будут награждены более 1100 ветеранов – все ныне здравствующие участники величайшего сражения Великой Отечественной войны. И по традиции – к годовщине декабрьского контрнаступления обязательно выплатим ветеранам войны и участникам обороны столицы материальную помощь. В этом году ее размер составит 20 тыс. рублей», - написал Сергей Собянин.



Как поясняется в блоге, осенью 1941 г. курсант артиллерийского училища Борис Уткин сражался под Волоколамском. Был участником легендарного парада на Красной площади. Вместе с боевыми товарищами прошел путь от Москвы до Вены. В мирное время более 50 лет отдал службе в рядах Вооруженных Сил.



И сегодня ветеран по-прежнему в строю. Борис Павлович является членом лекторской группы Московского городского совета ветеранов и по мере сил участвует в патриотическом воспитании молодежи.



«Здоровья и бодрости духа Вам, дорогой Борис Павлович! Здоровья и бодрости духа всем здравствующим ветеранам Великой Отечественной войны! Спасибо от всех нас, ваших благодарных потомков», - добавил Сергей Собянин.





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