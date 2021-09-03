Бывший зять Ельцина: из-за чего произошла война в Чечне

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3 сентября 2021, 19:14 Источник: blog/dyachenko_a

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Бывший зять первого президента России Алексей Дьяченко рассказал о событиях, связанных с войной в Чечне в 90-е годы прошлого века.

Он отметил, что за происходящим Борис Ельцин следил не только по докладам спеслужб, но и по телевизионным новостям, которые в те годы резко отличались от докладов. В итоге Борис Ельцин сам неожиданно для многих вылетел в Чечню. Это случилось перед выборами 1996 года.



«Некоторые говорят, что цели поездки были сугубо предвыборными. Это неправда. Ни у одного человека из предвыборного штаба язык бы не повернулся открыто в лицо порекомендовать ему поехать в объятую войной Чечню. Даже если б язык повернулся, то это всего лишь рекомендация. Такие решения принимал только он сам», - вспоминает Алексей Дьяченко.



По его мнению, войны в Чечне можно было избежать.



«Мог Ельцин договориться с Дудаевым? Наверное, мог. С полевым командиром Басаевым Ельцин не смог бы разговаривать. Но с советским генералом-летчиком диалог был вполне возможен. Тем более, что до нас доходила информация об усилиях Дудаева встретиться лично с Ельциным. С глазу на глаз. Без третьих лиц. Ходили слухи, что Дудаев даже предлагал деньги разным людям, чтобы те организовали ему встречу с Борисом Николаевичем (Это было до войны, конечно. В 1992 и 1993 годах)», - отметил Дьяченко.



Он считает, что в Кремле просто не предполагали, что конфликт с главой региона закончится полноценной войной. Диалог с чеченским лидером не состоялся, и это явилось роковым просчетом.



«К сожалению, руководители, выросшие в относительно спокойные хрущевские и брежневские времена, не имели опыта работы в условиях длительных конфликтов на своей территории. И при Брежневе были отдельные вспышки недовольства. Но их быстро гасили с помощью партийных органов и силовиков. Здесь тоже решили действовать так же. Мол, введём войска, да и решим вопрос. Но ситуация в начале 1990-х была качественно другая. Да и не было такого при Брежневе, чтобы руководство региона выступило против Москвы и стало организовывать сопротивление. Это уже не стихийные митинги на улицах», - поделился мнением бывший зять Бориса Ельцина.



Одной из причин случившегося он считает «трагически слабое понимание Кремлём специфики Кавказа». По его мнению, были и другие причины.



«Нефть. Этот фактор сыграл свою роль. В Чечне в худшие годы добывали несколько миллионов тонн нефти. Были там и большие перерабатывающие мощности. Для небольшой республики очень приличные деньги. Пришедший к власти Дудаев решил рулить нефтянкой как авиационной дивизией. По принципу «я – командир, слушай мою команду». В гражданской жизни так не получается, особенно когда идёт речь о больших деньгах и интересах. Со многими людьми внутри Чечни и за её пределами Дудаев на этой почве испортил отношения. Эти люди побежали в Москву и стали продвигать идею отстранения от власти Дудаева, создали ему имидж опасного врага Кремля. Сам Дудаев с его жестким характером не старался разрушить этот имидж, а даже сам своими заявлениями подкидывал дровишек в костёр противостояния», - считает Алексей Дьяченко.



По его предположению, сыграли свою роль и откровенно антагонистические взаимоотношения Дудаева с председателем Верховного Совета России Хасбулатовым, чеченцем по национальности:



«Два суперамбициозных чеченца по определению не могли договориться, кто из них важнее. Я думаю, что если бы во время событий у Белого дома в октябре 1993 года Дудаев поддержал бы Хасбулатова «силами и средствами», история России пошла бы по другому пути. Несколько тысяч чеченцев у Белого дома могли бы повлиять на ситуацию».



«В ходе Первой Чеченской войны дешевое «левое» топливо из республики шло в южные регионы России. На этом зарабатывали не только сепаратисты, но и некоторые федеральные бюрократы, в том числе в погонах. Такой вот был общий бизнес – и пока он существовал, война могла продолжаться вечно. Ведь цистерны отгружались каждый день без всяких налогов и всякого оформления, а деньги делились. День прошёл – деньги посчитали. Все в наличных, все по карманам полевых командиров и части федералов.



Во время второй чеченской крупные перерабатывающие мощности разбомбили, нефтянку взяли под контроль, поток цистерн иссяк, деньги кончились сразу. Война потеряла питательную базу. Правда, республика потеряла нефтянку. Поэтому, по моему мнению, деньги из бюджета для Чечни сегодня – это не банальный дар Москвы. Но это компенсация за разрушенную войной республику. В том числе, за уничтоженную нефтяную промышленность», - отметил Дьяченко.



После этих событий, по его мнению, вернувшиеся в свои города омоновцы стали жёстче относиться к преступности и уже никого не боялись. При этом власть от «неформалов» начала 1990-х стала возвращаться к людям в погонах.







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