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Аналитик Кусков поддержал идею о введении биометрии в общественном транспорте

, 16:38

Аналитик Кусков поддержал идею о введении биометрии в общественном транспорте
салон автобуса, pixabay.com

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков оценил планы Минтранса Российской Федерации о введении биометрии в общественном транспорте к 2024 году.

Согласно последней информации аналитика, система Face ID а настоящий момент является одной из наиболее надежных и широко используемых на многих гаджетах. По мнению эксперта, в будущем этот процесс будет лишь совершенствоваться с точки зрения надежности.

Денис Кусков в беседе с RT в пятницу, 3 сентября, отметил, что новых систем в ближайшие несколько лет "не предвидится".

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