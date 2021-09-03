Аналитик Кусков поддержал идею о введении биометрии в общественном транспорте
3 сентября 2021, 16:38
Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков оценил планы Минтранса Российской Федерации о введении биометрии в общественном транспорте к 2024 году.
Согласно последней информации аналитика, система Face ID а настоящий момент является одной из наиболее надежных и широко используемых на многих гаджетах. По мнению эксперта, в будущем этот процесс будет лишь совершенствоваться с точки зрения надежности.
Денис Кусков в беседе с RT в пятницу, 3 сентября, отметил, что новых систем в ближайшие несколько лет "не предвидится".
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