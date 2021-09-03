Собянин наградил футболистов сборной России по пляжному футболу за победу в ЧМ

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3 сентября 2021, 16:06

Фото из открытых источников

Сергей Собянин вручил футболистам сборной России по пляжному футболу благодарности мэра Москвы за победу на чемпионате мира.



«Мы очень волновались, когда нам выпала честь организовать чемпионат мира по пляжному футболу в Москве. Москва - не курортный город. Один из самых крупнейших северных городов, но подготовиться - одно, а вот выступить на таком чемпионате - это совсем другое. <…> Огромное вам спасибо от всех любителей футбола, зрителей, москвичей. Вы достойно защитили честь нашего города и страны на чемпионате», - отметил Сергей Собянин.



Мэр Москвы подчеркнул, что матчи были непростыми.



«У любителей, у ваших поклонников, зрителей, то, как вы играли, нервы были на пределе. Очень много матчей проходило на грани: с дополнительным временем, пенальти. Какое у вас было состояние - даже трудно представить, тем не менее вы вели себя достойно, мужественно и показали высочайший класс игры», - добавил Собянин.



В свою очередь защитник сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин выразил слова благодарности за организацию спортивного мероприятия в столице.



«От лица ребят, сборной хочу поблагодарить вас, правительство Москвы за то, что подарили такой праздник не только нам, но и действительно всей стране. Спасибо большое за то, что вы провели действительно глобальное мероприятие на высочайшем уровне», - заключил спортсмен.



Согласно материалам пресс-службы мэрии и правительства города, XI чемпионат мира FIFA по пляжному футболу прошел в Москве с 19 по 29 августа 2021 года. Россия впервые принимала эти соревнования.



Все матчи чемпионата были проведены на временном стадионе, возведенном на территории олимпийского комплекса «Лужники». Там же были организованы фан-зона и сцена, на которой ежедневно проходили концерты и иные зрелищные мероприятия для болельщиков.



В турнире приняли участие 16 команд, которые сыграли между собой 32 матча.



С учетом санитарно-эпидемиологических требований заполняемость стадиона была ограничена. Тем не менее матчи московского чемпионата смогли посетить порядка 55 тыс. человек.



Отмечается, что в Москве имеется 128 площадок для пляжных видов спорта, среди них восемь открытых полей для занятий пляжным футболом. Пляжным футболом в Москве занимаются около тысячи детей и взрослых.





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