Собянин наградил футболистов сборной России по пляжному футболу за победу в ЧМ

Сергей Собянин вручил футболистам сборной России по пляжному футболу благодарности мэра Москвы за победу на чемпионате мира.
«Мы очень волновались, когда нам выпала честь организовать чемпионат мира по пляжному футболу в Москве. Москва - не курортный город. Один из самых крупнейших северных городов, но подготовиться - одно, а вот выступить на таком чемпионате - это совсем другое. <…> Огромное вам спасибо от всех любителей футбола, зрителей, москвичей. Вы достойно защитили честь нашего города и страны на чемпионате», - отметил Сергей Собянин.
Мэр Москвы подчеркнул, что матчи были непростыми.
«У любителей, у ваших поклонников, зрителей, то, как вы играли, нервы были на пределе. Очень много матчей проходило на грани: с дополнительным временем, пенальти. Какое у вас было состояние - даже трудно представить, тем не менее вы вели себя достойно, мужественно и показали высочайший класс игры», - добавил Собянин.
В свою очередь защитник сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин выразил слова благодарности за организацию спортивного мероприятия в столице.
«От лица ребят, сборной хочу поблагодарить вас, правительство Москвы за то, что подарили такой праздник не только нам, но и действительно всей стране. Спасибо большое за то, что вы провели действительно глобальное мероприятие на высочайшем уровне», - заключил спортсмен.
Согласно материалам пресс-службы мэрии и правительства города, XI чемпионат мира FIFA по пляжному футболу прошел в Москве с 19 по 29 августа 2021 года. Россия впервые принимала эти соревнования.
Все матчи чемпионата были проведены на временном стадионе, возведенном на территории олимпийского комплекса «Лужники». Там же были организованы фан-зона и сцена, на которой ежедневно проходили концерты и иные зрелищные мероприятия для болельщиков.
В турнире приняли участие 16 команд, которые сыграли между собой 32 матча.
С учетом санитарно-эпидемиологических требований заполняемость стадиона была ограничена. Тем не менее матчи московского чемпионата смогли посетить порядка 55 тыс. человек.
Отмечается, что в Москве имеется 128 площадок для пляжных видов спорта, среди них восемь открытых полей для занятий пляжным футболом. Пляжным футболом в Москве занимаются около тысячи детей и взрослых.
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