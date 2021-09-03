На соцподдержку ветеранов Южного Урала в 2021 году направлено 6 млрд рублей

Сегодня губернатор Алексей Текслер принял участие в пленуме регионального Совета ветеранов.
Вопросы социальной поддержки ветеранов стали одним из главных вопросов в повестке заседания, которое прошло в дистанционном формате, а также рабочей встречи Алексея Текслера с председателем Совета ветеранов Анатолием Сурковым.
Глава Челябинской области особо подчеркнул, что ветеранские организации вносят большой вклад в воспитание подрастающего поколения, в формирование уважительного отношения к истории страны. Кроме этого, актив совета ветеранов помогал в подготовке и проведении памятных мероприятий.
Отметим, что на социальную поддержку ветеранов из областного бюджета в 2021 году выделено почти 6 миллиардов рублей. Они направлены на все виды поддержки, в том числе на индексацию регионального пособия, ежегодную единовременную выплату ко Дню пожилого человека.
Особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной войны, для них предусмотрен ряд мер поддержки. Также продолжается работа по установке в Челябинске памятной стелы в честь присвоения звания «Город трудовой доблести».
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