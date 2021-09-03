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3 сентября 2021, 14:51 Источник: opmoscow.ru

Фото: opmoscow.ru

Наблюдение за онлайн-голосованием, участками и камерами гарантирует чистоту выборов, сообщается на сайте Общественной палаты Москвы.



«В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году рассказали, кто и как будет обеспечивать честность и прозрачность предстоящего голосования в столице. Выборы депутатов Госдумы, довыборы депутатов Мосгордумы и муниципального совета района Щукино пройдут в Москве 17-19 сентября. У граждан будет возможность отдать свой голос на избирательных участках или онлайн на mos.ru», - говорится в сообщении.



Отмечается, что для независимого наблюдения за сентябрьскими выборами Общественной палатой Москвы был создан Общественный штаб, а 16 февраля 2021 года открылся набор желающих обеспечить честные и легитимные выборы в корпус наблюдателей. Они проследят за прозрачностью избирательного процесса на всех участках столицы в течение трех дней голосования.



«Корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы - одно из важнейших подразделений штаба. Именно наблюдатели помогают обеспечивать открытость и законность процедуры голосования на выборах разных уровней, работая на каждом избирательном участке Москвы и в видеоцентре. Сейчас в состав корпуса записалось 15 тыс. человек. Больше половины (54,4%) из них - молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. При этом 45% записавшихся уже работали ранее наблюдателями. Куратором корпуса является заместитель руководителя Общественного штаба, заместитель председателя комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев», - сообщается на сайте.



Руководитель Общественного штаба Алексей Венедиктов подчеркнул, что люди являются главным ресурсом при наблюдении за выборами.



«Видеонаблюдение упрощает, но не заменяет труд наблюдателей. Именно они первыми сообщают нам о всех подозрительных событиях, которые отличаются от обычного поведения на участке, они обеспечивают легитимность выборов», - отметил Венедиктов.



Кроме того, сообщается, что в 2021 году участники корпуса наблюдателей проходят обучение по обновленной онлайн- и офлайн-программе. Курс ведут преподаватели Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и Московского городского университета управления правительства Москвы. Экспертами были разработаны разные форматы занятий. Они отказались от академических лекций в пользу интерактива. Предполагается, что полученные знания помогут наблюдателям уверенно работать на участках и обеспечивать честность и открытость голосования.



«Все наши наблюдатели проходят обязательное обучение в очном и дистанционном форматах. Впервые дистанционное обучение с помощью специально разработанной онлайн-системы было организовано в прошлом году, и тогда благодаря этому нововведению мы сумели обучить всех наблюдателей в условиях сложной эпидемиологической ситуации, минимизировав риск заражения. А в этом году мы впервые используем смешанный формат обучения. Занятия онлайн и офлайн позволяют наблюдателям получить максимум знаний, которые понадобятся им на выборах. По итогам обучения наблюдатель проходит тест, но главный тест, конечно, будет 17-19 сентября. Но учитывая, что почти половина наблюдателей уже работала с нами ранее - уверен, что справимся», - заявил заместитель председателя комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев.



Уточняется, что помогать наблюдателям в штабе будет кол-центр, который является дополнительным способом передачи информации в случае, если на избирательных участках произойдут нестандартные ситуации.



Также анализом всех сообщений, которые будут поступать в штаб из разных источников, будет группа разбора. На сайте отмечается, что в нее входят члены Общественной палаты Москвы, представители политических партий, юристы, общественники. Руководителем группы разбора является Алексей Венедиктов.



«Помимо наблюдателей корпуса, операторов видеоцентра и кол-центра источниками информации о нетипичных ситуациях на участках являются средства массовой информации и социальные сети. После рассмотрения сообщений именно группа разбора принимает решение о направлении на участок мобильной группы реагирования. Мобильная группа, которая состоит из представителей Общественной палаты, в свою очередь, будет выезжать на избирательные участки, чтобы помочь наблюдателям в сложных ситуациях. Возглавляет группы мобильного реагирования заместитель руководителя Общественного штаба, председатель комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Максим Буре», - поясняется в сообщении.



Максим Буре подчеркнул, что по прибытии на место возможного нарушения мобильная группа будет проводить детальный разбор ситуации и оперативно сообщать о результатах в Общественный штаб. «Мобильная группа следит за тем, чтобы порядок процедуры голосования не был нарушен», - приводятся в сообщении слова Буре.



Также за выборами в круглосуточном режиме будут следить в видеоцентре. «Сигнал обеспечат со всех участков Москвы. С помощью экранов с высоким разрешением операторы видеоцентра и наблюдатели смогут отслеживать ситуацию на избирательных участках. По ходу голосования операторы будут заполнять контрольные таблицы и в случае выявления нештатных ситуаций передавать информацию группе разбора. Руководителем видеоцентра и кол-центра является руководитель аппарата Общественной палаты Москвы Алексей Спиваков», - подчеркивается на сайте.



Кроме того, Общественный штаб также обеспечит работу электронного штаба, так как наравне с очным голосованием в столице будет проходить и дистанционное. Здесь экспертам предстоит следить за статистикой и ходом онлайн-голосования.



«Электронный штаб возглавляет замруководителя Общественного штаба, председатель комиссии по технологиям «Умного города» Общественной палаты Москвы Илья Массух. Рядом с электронными наблюдателями в Общественном штабе расположатся также три участковые избирательные комиссии онлайн-голосования и ящики со встроенными принтерами, которые будут выводить на печать бумажный «след» из блокчейн-сети. Все это позволит эффективно наблюдать за чистотой онлайн-голосования», - пояснили в Общественной палате.



Для подготовки к выборам Илья Массух и Максим Буре были направлены в рабочую группу Московской городской избирательной комиссии по рассмотрению жалоб на решения и действия или бездействие избирательных комиссий, а Ольга Кириллова - заместитель руководителя Общественного штаба - является также членом Мосгоризбиркома с правом решающего голоса.



«Структурные подразделения Общественного штаба все вместе формируют единую экосистему наблюдения за выборами. Функционирующие на одной платформе процессы и сервисы создают условия для оптимальной работы и коммуникации участников на всех уровнях, обеспечивая соблюдение честных, открытых и легитимных выборов», - уточняется на сайте.



Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве с 2 августа открыта регистрация на дистанционное электронное голосование. На данный момент около 1,5 млн заявлений подали москвичи на участие в онлайн-голосовании.





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