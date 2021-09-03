Бочкарев: Жителей более чем 800 домов предстоит переселить по реновации в Юго-Восточном округе Москвы

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3 сентября 2021, 14:39

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев сообщил, что в Юго-Восточном административном округе Москвы предстоит переселить по программе реновации жителей 818 домов.



«На юго-востоке Москвы в программу реновации вошло 818 домов, в которых насчитывается свыше 60 тыс. квартир. То есть перед Стройкомплексом стоит задача обеспечить новым комфортным жильем более 160 тыс. участников программы в округе», - отметил Андрей Бочкарев.



По его словам, с момента реализации программы реновации на территории округа построено 22 дома.



«В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина мы наращиваем темпы строительства и передачи домов под заселение», - подчеркнул Бочкарев.



Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин уточнил, что в целях организации «волнового» переселения жителей по программе в Юго-Восточном округе подобрано 69 стартовых площадок площадью более 1 млн кв. м.



«Всего на текущий момент в ЮВАО передано под заселение 11 домов, в которых начитывается 1 тыс. 639 квартир», - сообщил Сергей Левкин.



Программа реновации жилищного фонда столицы была утверждена мэром Москвы Собяниным в августе 2017 года. Она касается порядка миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 тысяч 175 домов.



Как подчеркивал мэр столицы, сроки переселения участников программы реновации по возможности будут ускорены.



«Главное, придерживаться графика и как можно больше ускорять его, чтобы люди скорее получили свои квартиры. Но немаловажно качество самого жилья, чтобы оно соответствовало стандартам реновации», - отметил Сергей Собянин.



Подробнее о программе реновации можно узнать на официальном сайте Мэра Москвы.





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