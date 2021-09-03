В Приморье «Единая Россия» в борьбе с коммунистами использовала образ ребенка с редким генетическим заболеванием

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3 сентября 2021, 14:08 Источник: Новая газета

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Во Владивостоке перед выборами сняли баннер с агитацией от кандидатов от КПРФ, а на его месте разместили социальную рекламу благотворительного фонда, собирающего средства для больных детей. Причем висеть она там будет лишь до 22 сентября.



На рекламе фонда - изображение девочки, слоган «Помоги лететь» и номер телефона. Действующий депутат краевого Заксобрания и кандидат в Госдуму от КПРФ Артем Самсонов отметил, что если бы мэрию и «Единую Россию» интересовала судьба больного ребенка, «они не закрыли бы ближайшую к этому баннеру поликлинику». Людям теперь приходится ехать отсюда в другое место.



С размещением баннеров у коммунистов во Владивостоке есть некоторые проблемы. Баннеры у приморской КПРФ соглашается брать только одна компания.



Рекламный щит в Первомайском районе Владивостока располагается «уголком». То есть баннера там два, и оба с агитацией КПРФ. На одном лишь логотип партии и призыв прийти на выборы 19-го числа, и он остался висеть. На другом — лица Артема Самсонова и Геннадия Шульги, редактора популярного в городе оппозиционного интернет-канала newsbox24.



Сообщается, что в начале августа в администрацию Владивостока обратилась некоммерческая организация «Ключи от сердца» с просьбой оказать содействие в размещении баннера с информацией, посвященной сбору средств на лечение ребенка с редким генетическим заболеванием. Почему был выбран именно этот, уже занятый коммунистами, рекламный щит, а не любой другой, остается неизвестно.



И почему именно на такие сроки — до 22 сентября? Что принципиально изменится, если баннер будет висеть и после выборов?



В то же время в федеральных СМИ начали выходить публикации, в которых сообщается, что коммунистов «не устроил баннер благотворительного фонда, который собирает деньги для лечения ребят с синдромом «бабочки». В сюжете РЕН-ТВ корреспондент сделал упор на страдания изображенного на рекламе ребенка, Линетты:



«У девочки буллезный эпидермолиз — когда кожа, как пыльца на крылышках, от любого прикосновения рвется до кровавых ран. Линетта стала амбассадором благотворительного фонда».



Интересно, что некоммерческая организация «Ключи от сердца», которая якобы попросила разместить баннер, зарегистрирована совсем недавно - 13.07.2021. По некоторым сведениям, другие фонды обращались с подобными просьбами в администрацию города, но им бесплатного места не нашлось.



Причем Артем Самсонов вообще опровергает факт обращения НКО. В письме мэру Константину Шестакову он сообщил:



«…Как мне стало известно, НКО «Ключи от сердца» в администрацию города с просьбой разместить их социальный баннер не обращалось. Напротив, им позвонили из администрации и предложили бесплатное размещение на рекламной конструкции».



Он также обратился к министру здравоохранения Приморья Анастасии Худченко.



«Дети страдают, мучаются и не получают никакой поддержки от государства. Мы обратились в Минздрав, с тем чтобы им помочь. И наше государство вместо того, чтобы помочь Лине, оплатить ей все, тратит деньги, чтобы повесить эти баннеры», - подчеркнул Самсонов.



«Администрация города ведет себя очень подло, прикрываясь больными детьми», - отметил кандидат в депутаты Геннадий Шульга.





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