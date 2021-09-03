Аргументы Недели → Общество 13+

3 сентября 2021, 12:46 Галина Бородина

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

У каждого из нас бывают периоды в жизни, когда не хочется смотреть в зеркало, все что мы делаем кажется бесполезным и неинтересным. Порой кажется, что люди не видят в нас привлекательного и интересного человека. Именно в такие моменты и стоит начинать работать над своей самооценкой, пытаться достигнуть пика уверенности в себе и своих действиях. Очень интересно, что именно от собственного восприятия себя у других людей складывается впечатление о нас. Никто не захочет общаться и стоить какие-либо взаимоотношения с зажатым и неуверенным в себе человеком, даже если он очень умен и интересен. Все зависит исключительно от подачи себя окружающим, это наверное главное правило на пути достижения уверенности в себе.

Главные признаки неуверенности в себе, которые стоит вовремя отметить:

1. Осанка. Очень часто люди, которые сомневаются в себе, ходят опустив плечи вниз, горбятся и сутулятся. Тем самым они будто создают свой собственный «панцирь», который прячет их от окружающего мира.

2. Боязнь оказаться в центре внимания. Если вы замечаете, что человек краснеет, начинает стесняться, его голос начинает дрожать, а руки вместе с ним, то можно смело делать вывод, что он точно испытывает проблемы с самооценкой.

3. Сравнения себя с другими людьми. Один из самых очевидных признаков низкой самооценки, потому что уверенный в себе и своих действиях человек никогда не будет оглядываться на других, не будет заниматься самобичеванием.

4. Неспособность сказать «нет», когда это нужно. Человек боится отказать другому, потому что боится, что его отказ воспримут как оскорбление. Он выполнит просьбу, дабы не обидеть другого, даже если ему она в тягость.

С признаками неуверенности в себе все понятно, теперь стоит подумать о том, как справиться с этим недугом и начать любить себя! Стоит выделить основные правила, которых нужно придерживаться на пути к здоровой самооценке:

1. Следите за своим здоровьем. Красота человека всегда начинается изнутри. Наш организм, если следить за его состоянием, очень хорошо помогает нам в достижении любви к себе. Глаза становятся ярче, кожа чище, волосы блестяще, появляется энергия для новых свершений.

2. Пытайтесь избегать стрессов. Нервные клетки никогда не бывают лишними, избегая стресса и суеты в жизни, мы становимся более спокойными и рассудительными, это помогает нам принимать правильные решения и не волноваться за них в будущем.

3. Поработайте над своим режимом дня и станьте более организованным. Очень неприятно и стыдно опаздывать на свидание к любимому человеку или на важную встречу, не так ли? Для того, чтобы всегда быть вовремя и правильно расставлять приоритеты стоит каждый день прописывать список дел, и рассчитывать время. Это поможет успеть больше, с меньшим стрессом.

4. Не занимайтесь самобичеванием. Очень важно с любовью относиться к своим сильным сторонам и уважать слабые. Не сравнивать себя с другими, понимая, что у всех есть свои недостатки.

5. Помнить о своих правах.

На пути к достижению уверенности в себе будет очень много преград, будут люди, которые попытаются поколебать веру в себя, но достигнув здоровой самооценки и любви к себе, для вас откроется новый мир, полный позитива и здоровых взаимоотношений.

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