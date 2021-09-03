Погибшего летчика-испытателя будут судить повторно

Аргументы Недели → Общество 13+

3 сентября 2021, 12:27 Источник: Коммерсантъ

Фото: соцсети

В Хабаровском крае направлено в суд уголовное дело в отношении летчика-испытателя Дениса Ярового, погибшего при крушении самолета-амфибии L-142 Flying Fish в апреле прошлого года. Вместе с пилотом погибли трое пассажиров, включая владельца воздушного судна, местного предпринимателя Илью Карабута. Ранее командир воздушного судна уже был признан виновником трагедии. Новое ходатайство о направлении дела в суд поступило от родственников погибшего летчика.



L-142 Flying Fish RA-2961G проходил испытания для продления сертификата летной годности. Заказчиком выступал владелец самолета Илья Карабут. В качестве эксперта был предоставлен опытный летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиазавода имени Гагарина (КнААЗ) Денис Яровой. Самолет вошел в штопор и врезался в землю в 100 м от взлетно-посадочной полосы аэродрома Калинка, в 700 м от села Лесное и в 35 км от Хабаровска.



Причиной авиакатастрофы следователи считают ошибку летчика-испытателя. По их оценкам, он «преднамеренно ввел самолет в штопор на небезопасной высоте, что привело к потере им управляемости воздушным судном и столкновению самолета с землей».



«Уголовное дело должно было быть прекращено за гибелью обвиняемого. Но от родственников обвиняемого поступило ходатайство о направлении дела в суд. Их мотивы нам не известны, но в подобных случаях мы обязаны направлять дело в суд. Вину обвиняемого летчика-испытателя считаем полностью доказанной», — сообщили в СУ Следственного комитета РФ.



Комментариев от родственников погибшего пилота пока не поступило.



«Случай необычный. Оправдание летчика по реабилитирующим основаниям вернет ему доброе имя, в чем заинтересованы его родные и близкие. Вместе с тем в случае вынесения обвинительного приговора родственники жертв крушения получат возможность подать гражданские иски о компенсации к той организации, которая предоставила летчика-испытателя для оказания услуг — для той самой сертификации», — хабаровский юрист Виталий Колесник.



Известно, что рассмотрением этого дела займется Хабаровский районный суд.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости