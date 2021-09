Наталья Сергунина рассказала о работе площадки Москвы в рамках Российской креативной недели

Аргументы Недели → Общество 13+

3 сентября 2021, 11:25

Фото из открытых источников

Около 3 тысяч человек посетили творческое пространство Created in Moscow на «Российской креативной неделе».



С 26 по 29 августа в столичном Парке Горького проходила «Российская креативная неделя» - крупнейшее в стране событие для представителей творческих специальностей. Москва представила на форуме площадку Created in Moscow. На ней проводились паблик-токи, мастер-классы, кинопоказы - всего порядка 40 специальных мероприятий. Эксперты обсуждали здесь перспективные тренды, вопросы устойчивого развития, внедрение цифровых технологий. Среди тем деловых сессий - «Digital в театре», Urban + art и другие.



«На площадке Created in Moscow выступили почти 100 известных специалистов и лидеров индустрии, а общее число посетителей составило около 3 тысяч. Хороший потенциал демонстрируют все направления креативной экономики Москвы. В список крупнейших работодателей сейчас входят компании, которые специализируются на издательской деятельности, рекламе, архитектуре, моде, кино, разработке видеоигр», - сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.



Посетителей столичной площадки на «Российской креативной неделе» приглашали на выставку Sustainable Creative Expo, рассказывающую о проектах креативных предпринимателей, а также на мастер-классы, посвященные брендингу и звуковому дизайну, мобильному кино и анимации. Ранее в Москве был открыт первый центр услуг для креативного бизнеса.





