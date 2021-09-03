Жителям Челябинской области напомнили, когда нужно уплатить имущественные налоги

Аргументы Недели → Общество

3 сентября 2021, 11:22 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Уведомления южноуральцы начнут получать в конце сентября.

Как рассказали представители региональной налоговой службы на пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре «Гранада Пресс», имущественные налоги, начисленные по итогам 2020 году, нужно оплатить до 1 декабря текущего года. Региональное УФНС сформировало около 1,7 миллионов уведомлений, жители Челябинской области начнут получать их в конце сентября.

Начальник отдела налогообложения имущества Татьяна Полохина отметила, что уведомление можно получить в личном кабинете налогоплательщика, по почте или в любой налоговой инспекции. Также она порекомендовала южноуральцам, относящимся к льготным категориям, заранее уточнить на сайте ФНС наличие особого права. Если льгота не учтена в уведомлении, жители региона могут обратиться в налоговую за перерасчетом.

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