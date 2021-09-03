Собянин проголосует на выборах депутатов Госдумы онлайн

Собянин подал заявление на участие в электронном голосовании на выборах 17-19 сентября.
«Прийти на избирательный участок, получить бюллетень, зайти в кабинку, заполнить бюллетень и потом бросить его в избирательную урну с гербом – традиция, освященная годами.
В противоположность бумажному бюллетеню дистанционное электронное голосование – способ относительно новый. Но при этом более быстрый, удобный и надежный. Нужно просто сделать два-три клика, не выходя из дома», - написал Сергей Собянин в блоге на своём персональном сайте.
Он отметил, что в условиях не закончившейся пандемии COVID-19 электронное голосование является наиболее безопасным способом реализовать свое право на участие в формировании органов власти.
«Поэтому я записался на дистанционное электронное голосование. Буду участвовать в выборах депутатов Государственной Думы с помощью сети интернет», - добавил мэр столицы.
Он подчеркнул, что аналогичное решение приняли почти полтора миллиона избирателей-москвичей.
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