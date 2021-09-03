Собянин проголосует на выборах депутатов Госдумы онлайн

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3 сентября 2021, 11:16 Источник: sobyanin.ru

Фото из открытых источников

Собянин подал заявление на участие в электронном голосовании на выборах 17-19 сентября.



«Прийти на избирательный участок, получить бюллетень, зайти в кабинку, заполнить бюллетень и потом бросить его в избирательную урну с гербом – традиция, освященная годами.



В противоположность бумажному бюллетеню дистанционное электронное голосование – способ относительно новый. Но при этом более быстрый, удобный и надежный. Нужно просто сделать два-три клика, не выходя из дома», - написал Сергей Собянин в блоге на своём персональном сайте.



Он отметил, что в условиях не закончившейся пандемии COVID-19 электронное голосование является наиболее безопасным способом реализовать свое право на участие в формировании органов власти.



«Поэтому я записался на дистанционное электронное голосование. Буду участвовать в выборах депутатов Государственной Думы с помощью сети интернет», - добавил мэр столицы.



Он подчеркнул, что аналогичное решение приняли почти полтора миллиона избирателей-москвичей.





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