В Челябинске почтят память жертв Бесланской трагедии
3 сентября 2021, 10:17 Татьяна МихайловаИсточник:
«Полит 74»
3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом.
Сегодня в Челябинске проходят мероприятия в память о погибших в Беслане. В 2004 году боевики захватили школу с заложниками, погибли 334 человека, среди которых было 186 детей. 3 сентября в стране вспоминают жертв терактов и сотрудников спецслужб, погибших при выполнении служебного долга.
Центр народного единства организовал детский конкурс «Я рисую МИР», сообщает издание «Полит 74». В Челябинской областной универсальной научной библиотеке состоялся круглый стол, посвященный годовщине событий в Беслане. В обсуждении участвовали сотрудники Прокуратуры Челябинской области и представители Центра народного единства. Также запланированы круглый стол для студентов, акция «Вместе не страшно», концерт-реквием «Эхо Беслана».
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