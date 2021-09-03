Чиновников будут штрафовать за казённый подход к жалобам

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3 сентября 2021, 10:14

Одна из сотрудниц Государственной инспекции труда Брянской области на обращение специалиста городской компании дала формальную отписку. Работница пожаловалась на несвоевременную выплату зарплаты. Её просьба по факту была проигнорирована. Такой подход называют казённым, за что теперь чиновники могут быть привлечены к административной ответственности.



Брянский инцидент дошёл до Верховного суда РФ. Сотрудница государственного ведомства была наказана за непринятие действий. Ранее привлечь чиновника к ответственности было намного сложнее. Формально всё сделано по закону: обращение отработано, ответ поступил в указанные законом сроки.



Однако прокуратура имеет иное мнение. После проверки работы чиновников выяснилось, что они даже не разобрались в проблеме. Руководителя инспекции надзорное ведомство оштрафовало на 5 тысяч рублей. Обращение чиновницы в Верховный суд не изменило решение. Эксперты считают, что инспектор наказана за халатность и равнодушие. На такие правовые позиции нижестоящие суды должны ориентироваться в дальнейшем.



В Ассоциации юристов России пояснили, что данный вид штрафа оплачивается чиновниками из личных средств. При этом сотрудники рискуют остаться без премии. Наказание может также стать поводом для дальнейшего лишения сотрудника занимаемой должности.





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