Большой фестиваль волонтеров состоится в Челябинской области

Аргументы Недели → Общество 13+

3 сентября 2021, 08:04 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено орагнизаторами

Мероприятие объединит неравнодушных и отзывчивых людей.

18 сентября в Челябинске пройдет фестиваль добровольчества. Событие призвано популяризировать волонтерство среди молодежи региона.

Любой житель Челябинской области сможет познакомиться со всеми направлениями добровольчества, такими как экологическое, помощь людям с ОВЗ, событийное волонтерство, движение «Волонтеры Победы» и многими другими, а также попробовать себя в роли волонтера.

Организаторы фестиваля отмечают, что уникальность предстоящего мероприятия заключается в том, что оно объединит как практикующих волонтеров и руководителей добровольческой деятельности, так и жителей города.

В рамках фестиваля будут не только представлены направления волонтерской деятельности, но и проведены брифинги с региональными органами власти, обучающие сессии, организованы развлекательные площадки.

Всех желающих ждут с 11 до 19 часов на пешеходной части улицы Кирова.

Добавим, что мероприятие проводится при финансовой поддержке Главного управления молодежной политики Челябинской области и Фонда президентских грантов.

Информационным партнером выступает медиахолдинг «Гранада Пресс».

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