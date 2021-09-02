Депутат Рижской думы Мирослав Кодис: «Это кто тут «оккупанты и прислужники?»

Видимо, день не задался у депутата РД Мирослава Кодиса: «слуга народа» увидел на пикапе надпись на латышском языке…
Надпись гласила: «Оккупантам и их латышским приспешникам нет места в Латвии!»
Такое депутат Кодис стерпеть не мог: он моментально написал заявление в Государственную полицию, чтобы стражи правопорядка пресекли данное безобразие!
Г-н Кодис считает, что в Латвии, как в цивилизованной стране, нет места не для «оккупантов и их латышских приспешников», а подобные публичные надписи являются хулиганством и разжигают ненависть!
Латвийцы восприняли так этот поступок:
«Рыба гнием с головы. И гнить она уже начала в 91-м!»
«А как же нам жить без оккупации? Сейчас виним и подсчитываем ущерб от оккупации Россией. Потом кого будем винить? Оккупация нас кормила и строила дома, аэропорты, ГЭС, города, поселки, дома, гостиницы, фермы, стадионы. А мы это все успешно п@и, продали. Пригласили новых оккупантов. Но эти ничего не строят, ничего не дают, а только выжимают из людей последние соки! Наших парней на войну посылают, на смерть. Устроили в маленькой стране полигон. Банки, порты, школы, больницы закрывают. Кому сейчас будем претензии предъявлять?»
«То, что написано на машине… так думает большинство здравомыслящих латвийцев».
То ли еще будет…
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