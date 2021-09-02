Депутат Рижской думы Мирослав Кодис: «Это кто тут «оккупанты и прислужники?»

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2 сентября 2021, 22:45 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Видимо, день не задался у депутата РД Мирослава Кодиса: «слуга народа» увидел на пикапе надпись на латышском языке…

Надпись гласила: «Оккупантам и их латышским приспешникам нет места в Латвии!»

Такое депутат Кодис стерпеть не мог: он моментально написал заявление в Государственную полицию, чтобы стражи правопорядка пресекли данное безобразие!

Г-н Кодис считает, что в Латвии, как в цивилизованной стране, нет места не для «оккупантов и их латышских приспешников», а подобные публичные надписи являются хулиганством и разжигают ненависть!

Латвийцы восприняли так этот поступок:

«Рыба гнием с головы. И гнить она уже начала в 91-м!»

«А как же нам жить без оккупации? Сейчас виним и подсчитываем ущерб от оккупации Россией. Потом кого будем винить? Оккупация нас кормила и строила дома, аэропорты, ГЭС, города, поселки, дома, гостиницы, фермы, стадионы. А мы это все успешно п@и, продали. Пригласили новых оккупантов. Но эти ничего не строят, ничего не дают, а только выжимают из людей последние соки! Наших парней на войну посылают, на смерть. Устроили в маленькой стране полигон. Банки, порты, школы, больницы закрывают. Кому сейчас будем претензии предъявлять?»

«То, что написано на машине… так думает большинство здравомыслящих латвийцев».

То ли еще будет…

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