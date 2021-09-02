Саддам Хусейн переехал в Латвию

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2 сентября 2021, 22:26 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из личного архива депутата Сейма Рамоны Петравичи

Совершенно серьезно! Я в трезвом уме и здравой памяти! Саддам Хусейн Малек, экс-солдат Афганской национальной армии попросил убежище в Латвии. Министерство обороны Латвии попросило МИД обеспечить прибытие гражданина Афганистана в Латвию. Видимо, с почестями…

Это далеко не самый рядовой случай – есть прецедент!

Бывший солдат Афганской национальной армии Саддам Хусейн Малек попросил убежище в Латвии, указав на жестокое обращение со стороны белорусских властей во время содержания под стражей.

Г-н солдат не просто попросил предоставить убежище, например, на границе, а лично написал письмо министру обороны Латвии г-ну Пабриксу… И глава министерства обороны страны, разумеется, моментально с ним ознакомился!

«Поскольку я был партнером по сотрудничеству Министерства обороны и правительства Латвии в Афганистане, я прошу ваше превосходительство рассмотреть мою просьбу предоставить мне и моей семье возможность переехать в Латвию, чтобы жить в мире, безопасности и процветании. Если талибы придут к нам, в живых мы не останемся»,- отметил Саддам Хусейн Малек.

Как оказалось, Малек в 2012 году вступил в АНА и сотрудничал с союзниками НАТО… Его историю, обратите внимание, публикует портал, созданный Министерством обороны Латвии!!!

Итак, солдат хотел покинуть Афганистан, потому что столкнулся с угрозами со стороны «ИГИЛ» и «Талибана». Стоит отметить, что Малек пытался переехать в Объединенные Арабские Эмираты, но там ему отказали в помощи.

А далее идет самое интересное: экс-солдат получил гостевую визу в Белоруссию, но и там «не заладилось» - Саддама Хусейна отправили в тюрьму, где с ним обращались «хуже, чем с животными»: не разрешали аж 140 дней выйти на улицу и подышать свежим воздухом. Несчастный даже пытался покончить жизнь самоубийством.

В тюрьме, по его словам, он провел около шести месяцев… А потом, в конце концов, бедолага попал в Латвию…

Весь рассказ Саддам «разбавляет» историей своей семьи: брат был застрелен и выброшен на дорогу, мать смертельно ранена в результате взрыва бомбы…

Конечно, обездоленным, просящим помощи всегда следует помогать! Но!!!

Лично я не понимаю, а кто приглашал солдата в Беларусь? Если речь идет о гостевой визе, то за ней стоит частное лицо или организация! Более того, если я делаю приглашение своей подруге из РФ, то беру на себя финансовую ответственность за ее пребывание в Латвии. Или она должна иметь определенную сумму денег в сутки, чтобы находиться в стране. Так, где же это «лицо», которое пригласило Саддама?

Мне совершенно непонятно, а почему человек, который находится официально в стране (гостевая виза) вдруг попал в тюрьму? По словам Малека, белорусские официальные лица утверждали, что он прибыл незаконно… Так, как тогда этот человек получил визу? Законно или нет?

И самое интересное: как Саддам Хусейн «выбрался» из тюрьмы и попал в Латвию? Как? Ни он, ни журналисты портала министерства обороны Латвии об этом ни пишут, ни говорят!

Просто вышла информация в латвийских СМИ о бедолаге Саддаме Хусейне!

Как оказалось, не только я такая непонятливая, но и латвийцы в комментариях, социальных сетях задавались подобными вопросами!

«Послушайте! А как он оказался в Латвии? Я понимаю, что он сотрудничал с НАТО и союзниками… Значит… оккупант? Хвост прижали и сразу в «бега»? Но, он же сам хотел служить на НАТО? Нашему правительству стоило бы задуматься, о таких «беженцах», чтобы мы потом не получи наркоторговцев, хулиганов и воров!»

«Жаль, что никто не станет выяснять истинную историю этого персонажа. И кто руку приложил к сочинительству этого бреда!»

«Ничего не понял! Как в тюрьму попал, и как выбрался? Как письмо-то Пабриксу написал? Знал кому писать? Лично Пабрикс так быстро рассмотрел этот вопрос? Я понимаю, что заказная статья!»

Согласна! У меня тоже создалось такое впечатление: пару недель обратно, министр обороны Латвии г-н Пабрикс заявил СМИ, что нам следует принять афганцев, которые помогали НАТО и, разумеется, Латвии в своей стране. Мол, они находятся при власти талибов, в сложной ситуации. Их могут просто убить. Как я понимаю, данный призыв министра обороны не вызвал должного «понимания» со стороны многих латвийцев! А беженцы уже прибывают! Надо же «донести» информацию до «несознательных» латвийцев! Вот и, простите, «состряпали» косноязычную историю. А как можно оценить такой «эпос»? Тогда вопрос!!! А профессиональные ли «сочинители» работают в данном заведении и портале? Я давно не читала ничего подобного! Ладно… Цель была иная – «создать» мнение! Реакция, как я вижу, оказалась противоположной желаемому!

Кстати, а кто будет оплачивать весь этот «банкет» с беженцами? У нас нет г-жи Меркель, и мы не богатая Германия! Кто? Я понимаю, что налогоплательщики?

А вы знаете, что у нас уже достаточно беженцев в Латвии? И эту инфо скрывало МВД Латвии… Да, в «Дзинтари» есть реабилитационный центр, который относится к МВД Латвии. И там уже размещены беженцы «под завязку»: вместо 30, там уже 45(?)! Почему же эту информацию скрывали от латвийцев?

Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратилось за комментариями к экс-министру благосостояния Латвии, депутату Сейма Рамоне Петравиче:

«Ситуация удивительная. Да, скрывали и не только от латвийцев… Я сама узнала об этом от журналистов… Когда представители СМИ позвонили в МВД Латвии, чтобы подтвердить эту информацию, то им сперва ничего не сказали: мол, глава Мария Голубева сейчас в Брюсселе и не совсем в курсе… Как так? Глава МВД не знает, что приняты беженцы и размещены в реабилитационном центре? Как такое может быть? Потом уже пресс-служба подтвердила это. Скрывали! Да, скрывали. Но сегодня я была свидетелем одной интересной «сцены»: рядом с кабинетом министров увидела, видимо, беженцев, которые там и расположились! Мужчины, женщины, дети южной внешности, с тюками, мешками сидели неподалеку от здания Кабинета министров. Одна женщина очень сильно кашляла… Меня это насторожило. Я сфотографировала их. Через небольшое количество времени решила посмотреть еще раз на них – есть ли на месте? Уже нет! Кто их забрал? Рядом есть гостиница «Рэдиссон»… может, уже их там заселили? Я понимаю, что сейчас достаточно много финансов будет уходить на этих людей. Понимаю, что помогать нужно, но мы не можем «выбросить» наших пенсионеров, многодетные семьи… И зачем скрывать? Я думаю, что если бы латвийцам сказали по-человечески, откровенно, то и реакция людей была бы иной!»

Я так понимаю, что Саддам Хусейн прибыл в Латвию! Теперь ждем Каддафи и «Беню Ладена»… Ох, заживем!

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