В ночь на третье сентября в Московскую область придут заморозки

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2 сентября 2021, 22:20 Источник: mskagency.ru

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Третьего сентября на некоторых территориях столичного региона ночью возможны заморозки до минус 1 градуса. Этой информацией поделился Гидрометцентр России.

Отмечается, что завтра, в пятницу, в ночное время осадков не ожидается. В российской столице будет до 5-7 градусов тепла, по области похолодает до плюс 2-7 градусов, местами прогнозируется до минус 1 градуса.

В дневные часы синоптики ожидают временами дождь. По области воздух прогреется до плюс 11-16 градусов, в Москве будет 12-14. Скорость западного ветра составит 6-11 метров в секунду, местами будут наблюдаться порывы 12-17. В выходные в Подмосковье прогнозируются небольшие дожди.

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