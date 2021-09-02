В ночь на третье сентября в Московскую область придут заморозки

Третьего сентября на некоторых территориях столичного региона ночью возможны заморозки до минус 1 градуса. Этой информацией поделился Гидрометцентр России.
Отмечается, что завтра, в пятницу, в ночное время осадков не ожидается. В российской столице будет до 5-7 градусов тепла, по области похолодает до плюс 2-7 градусов, местами прогнозируется до минус 1 градуса.
В дневные часы синоптики ожидают временами дождь. По области воздух прогреется до плюс 11-16 градусов, в Москве будет 12-14. Скорость западного ветра составит 6-11 метров в секунду, местами будут наблюдаться порывы 12-17. В выходные в Подмосковье прогнозируются небольшие дожди.
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