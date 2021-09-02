Глава Роспотребнадзора Попова заявила об отсутствии распространения в России новых штаммов COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

2 сентября 2021, 21:52 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На российской территории не наблюдается распространение новых штаммов COVID-19, включая лямбду. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, там, где они “образуются”, специалисты пристально следят за этим. В России отсутствует распространение лямбды и прочих штаммов, сказала Попова. По ее словам, на сегодняшний день в РФ превалирует дельта, как и во многих других государствах.

Кроме того, Попова подчеркнула, что на российской территории фиксируют не очень выраженное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Она добавила, что “наверное, пятую неделю уже мы наблюдаем снижение”.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости