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Глава Роспотребнадзора Попова заявила об отсутствии распространения в России новых штаммов COVID-19

, 21:52 Источник: РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Попова заявила об отсутствии распространения в России новых штаммов COVID-19
pixabay.com

На российской территории не наблюдается распространение новых штаммов COVID-19, включая лямбду. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, там, где они “образуются”, специалисты пристально следят за этим. В России отсутствует распространение лямбды и прочих штаммов, сказала Попова. По ее словам, на сегодняшний день в РФ превалирует дельта, как и во многих других государствах.

Кроме того, Попова подчеркнула, что на российской территории фиксируют не очень выраженное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Она добавила, что “наверное, пятую неделю уже мы наблюдаем снижение”.

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