Новые ограничения по COVID-19 в Турции не распространяются на иностранных туристов

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2 сентября 2021, 21:37 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Новые ограничения по COVID-19, которые начинают действовать на турецкой территории шестого сентября, не затронут иностранных путешественников. Данная информация поступила от МВД Турции.

Ранее президент этой страны Эрдоган отметил, что с указанного числа необходимо будет предъявлять в обязательном порядке отрицательный результат ПЦР-теста. Он потребуется тем, кто желает попасть в кинозал, театр или на концерт. Речь идет о тех, кто не переболел коронавирусом и не делал прививку.

Отрицательный результат нужно предоставлять в том числе для междугородних поездок на поезде, автобусе, самолете или прочем виде общественного транспорта, кроме личной машины. В МВД Турции подчеркнули, что требования не распространяются на иностранных туристов, за исключением имеющих вид на жительство в Турции иностранцев.

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