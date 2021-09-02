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Переболевшим коронавирусом жителям Ивановской области старше 65 лет выплатят по 3000 рублей

, 21:12 Источник: ivteleradio.ru

Переболевшим коронавирусом жителям Ивановской области старше 65 лет выплатят по 3000 рублей
pixabay.com

Жителям Ивановской области, переболевшим COVID-19, перечислят по 3000 рублей. Речь идет о гражданах старше 65 лет.

На региональные выплаты могут рассчитывать жители, получавшие лечение либо в стационаре, либо в домашних условиях. Получателями денег станут жители от 65 лет, переболевшие коронавирусной инфекцией с начала пандемии до первого мая текущего года. Этой информацией поделился в ходе встречи с представителями ветеранских организаций и активистами проектов “Активное долголетие” глава региона Станислав Воскресенский.

Он отметил, что речь идет о разовой выплате, чтобы “хоть как-то компенсировать расходы, связанные с тем, что человек переболел”. По словам губернатора, у специалистов имеются данные о тех, кто переболел COVID-19. На встрече было озвучено также количество переболевших жителей старше 65 - примерно 14 тыс. человек.

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