Как не стать жертвой телефонных мошенников

Аргументы Недели → Общество 13+

2 сентября 2021, 19:29

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В России появляются новые виды телефонного мошенничества. В распоряжение злоумышленников попадают базы персональных данных россиян, они придумывают различные схемы обмана.



Мошенники могут позвонить и представиться сотрудниками Пенсионного фонда. При этом они озвучивают персональные данные: ФИО, адрес и даже место работы. После этого аферисты уведомляют пенсионеров в том, что был осуществлен перерасчёт выплат за 2016-2018 годы, хотя на самом деле в этот период такого не производилось. Злоумышленники предлагают пройти перерегистрацию по телефону. Они называют первые цифры сбербанковской карты гражданина (а они у всех одинаковые) и предлагают сообщить им следующие цифры. После этого преступники просят назвать код, который тут же приходит в СМС, и с карты полностью списываются средства.



Ещё один вид мошенничества связан с присылаемыми в СМС ссылками. На телефон гражданина может прийти следующее сообщение: «Смотрю на фото, вспоминаю нас». А внизу будет ссылка... Якобы на фото... Ни в коем случае нельзя открывать эту ссылку, особенно, если к этому номеру привязана карта. Если ее открыть, с банковской карточки могут исчезнуть деньги. Будьте бдительны, сообщение может быть с любой другой текстовкой.



Также на мобильный телефон может поступить звонок от человека, который представляется инженером компании, провайдера мобильной связи. Он сообщает, что компания проверяет мобильную линию, и просит, нажать #90 или #09 или любую другую комбинацию цифр и символов. Необходимо немедленно закончить этот разговор, нажав клавишу отбоя. Не нажимайте предложенную вам комбинацию цифр или символов, иначе мошенники получат доступ к SIM карте и будут делать звонки за ваш счёт. Помимо этого, они могут получить доступ к вашему мобильному банку.





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