Росавиация сообщила о продлении Россией приостановки полетов в Танзанию

Россия пролонгировала приостановку полетов в Танзанию до начала второго осеннего месяца нынешнего года. Данная информация поступила от Росавиации.
Решение принимал оперативный штаб. При этом учитывалась сложная эпидемиологическая ситуация в африканской стране. Ограничение по авиасообщению продлили до первого октября.
Кроме того, отмечается, что с десятого сентября текущего года вырастет число регулярных рейсов в Финляндию, ФРГ, ОАЭ. Что касается маршрутов Санкт-Петербург - Дубай и Санкт-Петербург - Хельсинки, то на них число рейсов в неделю увеличивается до 7 и 14 соответственно.
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