Собянин рассказал о реализации программы «Мой район» на западе Москвы

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2 сентября 2021, 18:44 Источник: sobyanin.ru

Фото: sobyanin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы «Мой район» на западе столицы.



«Продолжаю рассказ о планах благоустройства парков, скверов и жилых территорий в рамках программы «Мой район». Сегодня речь пойдет о нескольких проектах на западе города. В Можайском районе благоустраиваем большой квартал между ул. Говорова и Барвихинская - приводим в порядок дворы, территорию школы №1400 и парк «Дубки»,- написал Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.



Он подчеркнул, что на детских и спортивных площадках будут установлены оригинальные горки, лазалки, качели и тренажеры. На площадках тихого отдыха будут установлены столики для игры в шахматы. Также будут приведены в порядок пешеходные маршруты - с учетом требований безбарьерной среды. В парке «Дубки» будут отремонтированы сцена и площадки отдыха.



«Два интересных проекта реализуем в Крылатском. Благоустраиваем сквер у библиотеки имени Ахматовой на ул. Крылатские Холмы. Место - популярное. На открытой сцене по праздникам выступают артисты и проходят развлекательные мероприятия. После реконструкции она станет более удобной и красивой. Уже идет монтаж сцены. Заодно обновляем детские площадки для малышей. А в самом сквере отремонтируем газоны и высадим более 630 кустарников - сирень, кизильник, чубушник, гортензию и спирею»,- отметил мэр Москвы.



Второй проект благоустройства в Крылатском охватывает жилой квартал между Рубежным проездом и ул. Крылатская.



«Здесь планируется улучшить существующую тропиночную сеть, обустроить новые удобные пешеходные маршруты с площадками для отдыха, скамейками и цветниками. Некоторые детские площадки уже отремонтированы и активно осваиваются малышней. На территории школы №1133 делаем современный спортивный кластер - с футбольным полем, баскетбольной площадкой, беговыми дорожками и игровыми зонами»,- сообщил Сергей Собянин.



Он также рассказал, что в Кунцево обновляются дворы в 18 микрорайоне между ул. Ярцевская, Партизанская, Молодогвардейская, Маршала Сергеева. Продолжается комплексное благоустройство и озеленение территории рядом с храмом иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет» в Рублево.



«В 2018 году в сквере, прилегающем к церкви, были созданы зоны тихого отдыха, детская площадка и наружное освещение, проложены удобные дорожки. В нынешнем году сделаем дорожки для спуска и прогулок по берегу Москвы-реки с пирсами, смотровыми площадками и пикниковыми зонами»,- подчеркнул Собянин.



Он уточнил, что вдоль берега появится экотропа, в центральной части нового парка будут созданы зоны тихого отдыха с перголами и скейт-парк.



«В Раменках приводим в порядок территорию рядом с новым зданием инспекций ФНС №29 и №36 по Москве (ул. Мосфильмовская, 82А), которые ежедневно посещает около 1,5 тыс. человек. Сейчас там не хватает парковочных мест, отсутствует разворотная площадка для общественного транспорта, нет нормальных дорожек-тропинок от остановок до здания налоговой. В рамках проекта уложен асфальт, прокладываются тротуары»,- сообщил мэр Москвы.



Также, в зоне отдыха у Мазиловского пруда в Фили-Давыдково будет создан теннисный корт.



«Разные проекты, но цель у них одна: создать качественную городскую среду и новые возможности для отдыха и занятий спортом рядом с домом»,- заключил Собянин.





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