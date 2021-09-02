Панджерское поражение талибов может разжечь пламя восстания

Аргументы Недели → Общество 13+

2 сентября 2021, 17:18 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Силам сопротивления из Панджера удалось нанести поражение запрещённой в РФ террористической организации «Талибан».*

По данным статистики, в тяжёлых боях за прошедшие 4 дня погибли 350 экстремистов. Представители захватчиков в свою очередь утверждают обратное. По их словам, погибли всего 34 боевика и два их командира. Впрочем, боевые действия не останавливаются и будут продолжаться дальше. Руководство «Талибана»* в полной уверенности, что сопротивление будет подавлено уже в ближайшее время. А вот сторонники свободного Афганистана совсем иного мнения. Сдаваться они не намерены. Очевидно, что приверженцы законной власти не сложат оружие и продолжат борьбу до тех пор, пока талибы не потерпят окончательный крах. Более того, если силам Масуда, лидера антиталибского сопротивления, удастся нанести ещё несколько поражений захватчикам, восстать может весь Афганистан. Большая часть местных жителей не поддерживает установившиеся порядки. Террористам и их обещаниям «измениться к лучшему» никто не верит.

Окрестные страны призывают «Талибан»* к диалогу с представителями предыдущей власти, и в особенности с теми, кто сейчас держит Панджер. Однако преступники не намерены допускать существования сил, противодействующих их режиму. По мнению экспертов, не стоит даже сомневаться, что наступление на последний оплот сопротивления будет усиливаться. Как бы талибы ни заявляли о воцарении мира в Афганистане, никакого спокойствия там нет и в помине. Террористы продолжают устраивать репрессии и казнить всех, кто по их мнению, неугоден новому порядку. В стране вводятся всё новые и новые запреты, противоречащие нормам привычной жизни. В сеть то и дело прорываются сведения о жестоких казнях и пытках. Обычно такие расправы рано или поздно приводят к всеобщему народному гневу, а гнев в свою очередь провоцирует восстание. Если восстания вспыхнут по всей стране, то это может в скором времени навечно положить конец господству «Талибана».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости