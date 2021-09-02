Собянин: В Москве продолжается комплексная реконструкция очистных сооружений

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2 сентября 2021, 16:41

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Модернизация Курьяновских очистных сооружений (КОС) – важнейший экологический проект столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра и модернизации Курьяновских очистных сооружений АО «Мосводоканал», отметив, что основные работы по модернизации КОС будут завершены уже до конца 2021 года.



Как отметил Сергей Собянин, начатая 10 лет тому назад реконструкция и модернизация КОС значительно улучшили экологию на Юго-Востоке Москвы.



«В Москве продолжается комплексная реконструкция очистных сооружений: Люберецских очистных, Курьяновских очистных. Это громадная стройка, громадный объем работы. Она продолжается на Курьяновских очистных сооружениях около 10 лет. Постепенно блок за блоком, часть за частью очистные сооружения реконструируются. По сути дела, строятся новые. Очистные сооружения, которые служили более полувека, постепенно превращаются в современные, новые, которые исключают какие-то резкие запахи, сероводород, уменьшают концентрацию вредных веществ, улучшают воду, которая сбрасывается в Москву-реку после очистных сооружений. Это не просто какой-то ремонт. Это радикальная реконструкция, которая позволит улучшить состояние с очисткой и в Люберецких очистных сооружениях, и в Курьяновских. И в Курьяновских все основные работы будут закончены уже до конца года», - рассказал Сергей Собянин.



По его словам, в следующем году начнется пусконаладка оборудования, чтобы работа шла в штатном режиме.



Генеральный директор «Мосводоканала» Александр Пономаренко сообщил, что в настоящее время ведется монтаж оборудования на последнем этапе реконструкции.



Также руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве Елена Андреева рассказала, как осуществляется контроль за качеством воды.



«Мы изменили подход к контролю стоков на очистных сооружениях. Если раньше мы это делали раз в месяц, то сейчас - до восьми раз в месяц. Мы смотрим основные показатели: какая вода приходит на очистные сооружения, и поэтапную ее очистку от всех этапов очистки - от механической и биологической дальше до стоков, которые сливаются в реку», - рассказала она.



По ее словам, основные показатели на сегодня - это фосфороазот (биогенный осадок) и сероводородный аммиак, который контролируется специалистами, поскольку его ощущают жители.



«Раньше у нас было до 300-400 жалоб в год. Это 2015-2016 годы. Дальше количество жалоб резко снижается. И даже в период пандемии, когда люди оставались дома, были десятки жалоб. И в 2021 году нет ни одной жалобы, то есть эффект от реконструкции мы видим», - отметила Елена Андреева.



Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила, что комплексная модернизация Курьяновских очистных сооружений заняла около 10 лет и будет в основном завершена к концу 2021 года, на I полугодие 2022 года запланированы пусконаладочные работы. В ходе модернизации ввели в эксплуатацию ТЭС на биогазе, которая обеспечит 50% потребностей Курьяновских очистных сооружений в электроэнергии; построен снегосплавный пункт, введен в эксплуатацию блок ультрафиолетового обеззараживания сточных вод для очистки воды от бактерий и вирусов, опасных для человека и окружающей среды.



Реконструкция НКОС-1 и НКОС-2 позволила повысить качество очистки воды, в частности, концентрации по азоту аммонийному снизились в 7-10 раз - с 10-15 мг/л до 1,5 мг/л, повысить энергоэффективность станции. Обновление основных конструкций обеспечит их надежную работу в течение следующих десятилетий.



В настоящее время продолжается модернизация Курьяновских очистных сооружений. До конца 2021 года планируется завершить реконструкцию/строительство блока головных сооружений механической очистки, строительство двух групп вторичных отстойников НКОС.



Для устранения неприятных запахов, связанных с работой очистных сооружений, выполнено перекрытие основных источников запаха: первичных отстойников сточных вод, подводящих каналов, прием камер, песколовок и илоуплотнителей. В общей сложности было перекрыто 78,2 тыс. кв. м открытых поверхностей, в том числе 34 первичных отстойника.



Использовались плоские плавающие перекрытия, которые в отличие от традиционных перекрытий купольного типа, более компактны и более экономичны в эксплуатации.





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