Андрей Бочкарев: Путепровод через реку Городню на участке Юго-Восточной хорды готов на 80%

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2 сентября 2021, 16:13

Фото: Бочкарев А.Ю., соцсети

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что готовность путепровода через реку Городню на участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) составляет 80%.



«На участке Юго-Восточной хорды от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги завершается возведение путепровода через реку Городню. В настоящее время идет армирование пролетного строения между пятой и шестой опорами путепровода, а также армирование и бетонирование креплений под внешнее барьерное ограждение. Общая строительная готовность объекта оценивается в 80%», - рассказал Андрей Бочкарев.



По его словам, на этом участке помимо путепровода через реку Городню расположится еще три путепровода. Бочкарев пояснил, что данный участок является достаточно сложным: всего на нем предстоит построить 10 искусственных сооружений.



Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что на всех трех путепроводах также идут активные работы.



«Путепровод через Котляковский ручей уже готов более чем наполовину - идет бетонирование подпорных стен и монтаж балок пролетного строения, также продолжается устройство пролетов путепровода через ул. Кантемировская, его готовность оценивается в две трети», - сообщил Кравцов.



Он добавил, что также началось устройство буронабивных свай путепровода через Кавказский бульвар.



Глава компании подчеркнул, что проект восьмого участка ЮВХ также включает строительство четырех подземных переходов в районе ул. Бехтерева, один из них уже готов, три других - строятся, ведется армирование стен.



«На данном участке хорды также ведется строительство двух очистных сооружений, в настоящее время на обоих объектах идет разработка грунта», - заключил Юрий Кравцов.



В ведомстве напомнили, что хордовая система скоростных магистралей является ключевым мегапроектом развития дорожно-транспортного каркаса Москвы. Хорды свяжут периферийные районы столицы, снизив, таким образом, нагрузку на улично-дорожную сеть в центре, а также на МКАД и ТТК.









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