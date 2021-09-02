Аргументы Недели Общество 13+

Издание «Цзефан Жибао» сообщило о стартовавшем производстве российско-китайского самолета CR929 в Поднебесной

, 16:22 Источник: ПРАЙМ

Издание «Цзефан Жибао» сообщило о стартовавшем производстве российско-китайского самолета CR929 в Поднебесной
Владимир Путин и Си Цзиньпин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В КНР стартовало производство первого экземпляра российско-китайского воздушного судна. Речь идет о широкофюзеляжном дальнемагистральном самолете CR929.

По данным издания “Цзефан Жибао”, судно оснащается двигателем от Aurus. Подняться в небо, как отмечается, оно сможет уже в конце года. Стороны уже завершили все подготовительные работы по данному проекту.

Ранее Равиль Хакимов, являющийся главой корпорации “Иркут”, рассказал, что указанный самолет могут начать поставлять в период с 2028 по 2029 годы. Речь идет о судне вместимостью 250-300 пассажиров. Стороны рассчитывают на то, что он составит конкуренцию самолетам Boeing и Airbus.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

В мире

Украинский вице-премьер Резников: Киев не сможет «освободить» Крым военным путем

Украинский вице-премьер Резников: Киев не сможет «освободить» Крым военным путем

Киев не сможет «освободить» Крымский полуостров военным путем. Соответствующее заявление в разговоре с представителями СМИ сделал Алексей Резников, заместитель руководителя правительства Украины.

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

Политика

Культура

Общество

Экономика

Здоровье

В мире

Общество