Издание «Цзефан Жибао» сообщило о стартовавшем производстве российско-китайского самолета CR929 в Поднебесной

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2 сентября 2021, 16:22 Источник: ПРАЙМ

Владимир Путин и Си Цзиньпин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В КНР стартовало производство первого экземпляра российско-китайского воздушного судна. Речь идет о широкофюзеляжном дальнемагистральном самолете CR929.

По данным издания “Цзефан Жибао”, судно оснащается двигателем от Aurus. Подняться в небо, как отмечается, оно сможет уже в конце года. Стороны уже завершили все подготовительные работы по данному проекту.

Ранее Равиль Хакимов, являющийся главой корпорации “Иркут”, рассказал, что указанный самолет могут начать поставлять в период с 2028 по 2029 годы. Речь идет о судне вместимостью 250-300 пассажиров. Стороны рассчитывают на то, что он составит конкуренцию самолетам Boeing и Airbus.

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