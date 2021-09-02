В сети обсуждают, как главу МИД Лаврова в Екатеринбурге встретили патриотическим флешмобом

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2 сентября 2021, 15:58 Источник: e1.ru

Фото: соцсети

Главу МИД России Сергея Лаврова в Екатеринбурге встретили патриотическим флешмобом. Сотрудники компании "Сима-Ленд" в очередной раз облачились в белые футболки с надписью Putin и устроили танцы под песню Олега Газманова «Вперед, Россия!».

Чиновник от перформанса остался в приятном шоке и принялся нахваливать инициативу. Мол, компания - образец социальной ответственности бизнеса, занимается благотворительностью, сохраняет культурно-историческое наследие края, а также правильно воспитывает молодежь.

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Социальная ответственность? А теперь почитаем отзывы о компании ее сотрудников, которые публикует местный портал. «Большинство людей терпят ежедневные оскорбления, унижения ради зарплаты и сами не замечают, как становятся рабами, а босс относится к ним соответствующе. Если ты с этим не согласен, то путь всегда один — увольнение»

«В 9 часов в компании включали гимн России. Во время гимна мы смотрели патриотический видеоряд. Его готовила профессиональная бригада. Обычно он состоял из фотографий и видеонарезок с Владимиром Путиным, видами российских городов и фрагментов флешмобов, которые в компании устраивали на День России, 9 Мая или другие праздники. Пока звучит гимн, нельзя шевелиться, чесаться, зевать и так далее. Это прописано в указе. Всех снимали на камеру, изображение в режиме онлайн передавалось на большие экраны. Однажды кто-то почесался и тогда руководителя оштрафовали на 100 тысяч, а сотрудника уволили»

«В компании не платят белую зарплату. Официально ты получаешь примерно третью часть, остальное — это серая часть, которая выплачивается на руки. Раньше у всех работников была ставка 16 тысяч. В целом в компании большая текучка. В среднем сотрудники трудятся не больше полугода. Также раньше запрещали видеться с теми, кто уволился. В компании действует правило: ты либо с нами, либо против нас».

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