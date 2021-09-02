Сергунина: Партнерами столичного благотворительного сервиса стали уже 50 фондов

Аргументы Недели → Общество 13+

2 сентября 2021, 15:58

Фото: mos.ru

Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина сообщила, что уже 50 фондов стали партнерами столичного благотворительного сервиса.



«Менее чем за год к сервису присоединилось 50 фондов. Количество его пользователей уже превышает 12,3 тыс. В общей сложности они сделали более 24 тыс. адресных пожертвований на благотворительность. Средняя сумма одного перевода - примерно 286 руб. Это основные отчетные показатели. Они, безусловно, важны, но за ними стоит главное - забота, желание помогать, человеческое тепло, здоровье и судьбы тех, на чью долю выпали тяжелейшие испытания»,- отметила заместитель мэра столицы.



Она сообщила, что 50-м участником сервиса стал фонд «Движение вверх».



«Юбилейным участником стал фонд «Движение вверх», который помогает детям с тяжелыми заболеваниями. Сервис был создан по инициативе благотворителей, с октября прошлого года он работает на портале мэра и правительства Москвы mos.ru, а с июня 2021 года также доступен в городском мобильном приложении «Моя Москва»,- рассказала Наталья Сергунина.



Уточняется, что для пожертвования через благотворительный сервис на сайте мэра Москвы необходимо выбрать программу в разделе фондов, затем указать сумму взноса и нажать кнопку «Помочь». Чтобы совершить платеж, нужно авторизоваться на портале. Также можно помочь, оплачивая счета в сервисе «Мои платежи». Для перевода пожертвования необходимо авторизоваться, затем выбрать конкретную программу в блоке «Благотворительность», который находится сразу под счетами пользователя, указать сумму взноса и нажать «Оплатить». Кроме того, благотворительный сервис доступен в городском мобильном приложении «Моя Москва».





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости