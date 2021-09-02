В чём вред пластика для живых организмов

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2 сентября 2021, 15:39 Дарья Свиридова

Фото: pixabay.com

Каждый день мы пользуемся различного вида пластиком: бутылки, упаковки, пакеты, стаканчики, трубочки. Но вы когда-нибудь задумывались, какое влияние это оказывает на организм человека?

Чем вреден пластик для людей?

Многие люди не осознают степень вреда пластика на организм. Недавно американские ученые провели исследование взаимодействия пластика с водой. Результаты показали, что пластиковые вещества достаточно вредны. К тому же, они трудно выводятся из нашего организма. До 80 % таких соединений – это частицы, которые перед попаданием в организм содержались в пластике. Американские исследователи опубликовали список вредной продукции из ПВХ. К ней относится посуда, мебель и окна. Большая часть пластикового «яда» приходится именно на первую группу. Это закономерно, поскольку вредные фрагменты пластика из бутылок и посуды контактируют с напитками или пищей, в результате чего легко попадают в организм человека. Особенно опасной является бутилированная вода, которая долго хранилась, и газированные напитки, расфасованные в ПВХ-тару. Что же ядовитого содержится в пластиковой посуде? Для начала отметим, что наиболее распространенными разновидностями пластика являются поликарбонат, полипропилен, полистирол, полиэтилен, поливинилхлорид. Из перечисленных материалов изготавливают и промышленный, и пищевой пластик. Бутылки делают из поливинилхлорида (ПВХ). Он представляет собой полимер на хлористой основе. При старении данный материал индуцирует винилхлорид – канцерогенное вещество, способное спровоцировать появление злокачественных образований. Вредные вещества начинают выделяться уже через неделю после того, как в бутылки разольют напиток. Чем дольше хранится тара с газировкой, тем больше поливинилхлорида содержится в питье, следовательно, тем вреднее воздействие на организм подобной жидкости. Через месяц хранения концентрация токсичных соединений в напитке достигает критического значения. Особенно опасными являются PVC-тара – бутылки, сделанные с применением ПВХ. Данный материал индуцирует токсичный хлорвинил. Такая тара маркируется специальным знаком – тройка в треугольнике, поэтому ее можно без труда распознать при выборе напитков. Еще один способ распознавания вредной тары заключается в нажатии на нее ногтем. Если в результате этого действия на таре осталась белая полоса, значит, пластик, использованный для ее изготовления, способен навредить организму.

Главная опасность.

Частицы пластика, воздействуя на организм, тормозят рост клеток, что приводит к нарушению восстановительных процессов организма. Сегодня микрочастицы пластика можно обнаружить везде: в воздухе, в воде, в почве. При такой концентрации пластика в окружающей среде говорить о чистоте продуктов питания просто не приходится, частицы пластика встречаются буквально повсюду.

Но человек вредит не только себе, но и окружающая среда вместе с животным миром сильно страдают от пластиковых отходов. Ежегодно в мире производится более 300 миллионов тонн пластика, включая миллиарды пластиковых бутылок и пакетов. Все это выбрасывается в океан, на пляжи, да и просто на улицы города. Из-за этих загрязнений погибает, по меньшей мере, 100 миллионов морских обитателей. А сколько черепах, китов и других крупных морских жителей путаются в пакетах, едят пластик, принимая его за еду, а потом мучительно умирают? Сколько рыбы умирает в загрязненных водоемах? Мы, люди, портим жизнь не только себе, но и природе, которая помогает нам жить на этой планете. Нужно относиться бережно к своему здоровью, и думать о своих действиях, которые могут привести к экологической катастрофе.

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