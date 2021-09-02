В чём вред пластика для живых организмов

Каждый день мы пользуемся различного вида пластиком: бутылки, упаковки, пакеты, стаканчики, трубочки. Но вы когда-нибудь задумывались, какое влияние это оказывает на организм человека?
Чем вреден пластик для людей?
Многие люди не осознают степень вреда пластика на организм. Недавно американские ученые провели исследование взаимодействия пластика с водой. Результаты показали, что пластиковые вещества достаточно вредны. К тому же, они трудно выводятся из нашего организма. До 80 % таких соединений – это частицы, которые перед попаданием в организм содержались в пластике. Американские исследователи опубликовали список вредной продукции из ПВХ. К ней относится посуда, мебель и окна. Большая часть пластикового «яда» приходится именно на первую группу. Это закономерно, поскольку вредные фрагменты пластика из бутылок и посуды контактируют с напитками или пищей, в результате чего легко попадают в организм человека. Особенно опасной является бутилированная вода, которая долго хранилась, и газированные напитки, расфасованные в ПВХ-тару. Что же ядовитого содержится в пластиковой посуде? Для начала отметим, что наиболее распространенными разновидностями пластика являются поликарбонат, полипропилен, полистирол, полиэтилен, поливинилхлорид. Из перечисленных материалов изготавливают и промышленный, и пищевой пластик. Бутылки делают из поливинилхлорида (ПВХ). Он представляет собой полимер на хлористой основе. При старении данный материал индуцирует винилхлорид – канцерогенное вещество, способное спровоцировать появление злокачественных образований. Вредные вещества начинают выделяться уже через неделю после того, как в бутылки разольют напиток. Чем дольше хранится тара с газировкой, тем больше поливинилхлорида содержится в питье, следовательно, тем вреднее воздействие на организм подобной жидкости. Через месяц хранения концентрация токсичных соединений в напитке достигает критического значения. Особенно опасными являются PVC-тара – бутылки, сделанные с применением ПВХ. Данный материал индуцирует токсичный хлорвинил. Такая тара маркируется специальным знаком – тройка в треугольнике, поэтому ее можно без труда распознать при выборе напитков. Еще один способ распознавания вредной тары заключается в нажатии на нее ногтем. Если в результате этого действия на таре осталась белая полоса, значит, пластик, использованный для ее изготовления, способен навредить организму.
Поддержите издание
Главная опасность.
Частицы пластика, воздействуя на организм, тормозят рост клеток, что приводит к нарушению восстановительных процессов организма. Сегодня микрочастицы пластика можно обнаружить везде: в воздухе, в воде, в почве. При такой концентрации пластика в окружающей среде говорить о чистоте продуктов питания просто не приходится, частицы пластика встречаются буквально повсюду.
Но человек вредит не только себе, но и окружающая среда вместе с животным миром сильно страдают от пластиковых отходов. Ежегодно в мире производится более 300 миллионов тонн пластика, включая миллиарды пластиковых бутылок и пакетов. Все это выбрасывается в океан, на пляжи, да и просто на улицы города. Из-за этих загрязнений погибает, по меньшей мере, 100 миллионов морских обитателей. А сколько черепах, китов и других крупных морских жителей путаются в пакетах, едят пластик, принимая его за еду, а потом мучительно умирают? Сколько рыбы умирает в загрязненных водоемах? Мы, люди, портим жизнь не только себе, но и природе, которая помогает нам жить на этой планете. Нужно относиться бережно к своему здоровью, и думать о своих действиях, которые могут привести к экологической катастрофе.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости