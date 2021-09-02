Экомех VS животный мех: развеиваем мифы

Аргументы Недели → Общество 13+

2 сентября 2021, 15:30 Анастасия Герман

Фото: pixabay.com

Сегодня весь мир будто бы заново открыл глаза. Человек начинает задумываться не только о себе, но и о своем «доме», о планете, на которой живет. Об этом говорит движение eco-friendly, которое все больше набирает обороты во всех странах. Отказ от пластиковых пакетов, раздельный сбор мусора, различные экодвижения и экопикеты — пожалуй, все это можно назвать самым полезным и позитивным хайпом.

ЭКОКОЖА И ЭКОМЕХ ХУЖЕ ПО КАЧЕСТВУ И СВОЙСТВАМ ПО СРАВНЕНИЮ С НАТУРАЛЬНЫМ МЕХОМ

Начнем с того, что экомех, как и экокожа — разновидности синтетического материала. экомех обычно состоит из акрила и полиэстера, с разным процентным соотношением. Часто этот материал включает хлопок, эластан и другие материалы, которые придают блеск меху. Основа — это трикотаж, и она может иметь разную структуру: проклеенная, провязанная и так далее. В зависимости от этого мех обладает разными свойствами. К примеру, если основа проклеенная, то изделие будет более стойким к ветру. Если же она вязаная, то такой экомех более эластичный, не стоит колом, элегантно лежит.

Экокожи сейчас очень много. Ее изготавливают различными способами, но в основном это двухслойный материал на тканевой основе, на которую наносится полимер. Примеров может быть очень много: от целлофана до целлюлозы. Опять же благодаря соотношению и пропорциям разных веществ достигаются различные свойства материала. экокожа бывает тонкая и легко растяжимая, бывает более плотная. И если последняя идет чаще всего на обувь, то мягкая отлично подходит для одежды.



ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЭКОКОЖИ И МЕХА СДЕЛАНЫ ИЗ «СОМНИТЕЛЬНЫХ» МАТЕРИАЛОВ, НЕ ПРОШЕДШИХ НИКАКУЮ ПРОВЕРКУ

На производствах крупных фабрик обязательно все сырье проверяется на наличие сертификатов и всей необходимой документации. К примеру, трикотаж могут изготавливать на каких-то небольших фабриках, без наличия очистительных сооружений, соответственно, производство происходит в очень плохих условиях. Современные производства очень критично и требовательно относятся к качеству сырья, к наличию всех сертификатов, чтобы поддерживать должный уровень продукции. И это касается не только экокожи и меха, но и подкладок, фурнитуры.





НАТУРАЛЬНЫЙ МЕХ ЛУЧШЕ, ПОТОМУ ЧТО ОН ПОЛНОСТЬЮ НАТУРАЛЕН

У экоматериалов много преимуществ перед их, как принято называть, натуральными аналогами. Вообще натуральный мех, а правильнее сказать, животный мех, можно с большой натяжкой назвать натуральным материалом. Для того, чтобы шуба не сгнила, так как шкура — это часть трупа, то без обработки она очень быстро испортится. Собственно, и с обработкой естественные процессы не остановить, и изделие из животного меха утратит со временем свои первоначальные свойства. Именно поэтому шубы хранят в холодильнике. Подобные «натуральные» изделия обрабатывают огромным количеством химических элементов. Ведь для того, чтобы природу и естественные процессы повернуть вспять, нужно использовать действительно вредоносные вещества. Природа возьмет свое. Разумеется, этими веществами пропитывается вся шуба, и они остается на изделии.



ПРОИЗВОДСТВО ЭКОШУБ НАНОСИТ БОЛЬШОЙ ВРЕД ЭКОЛОГИИ

Мало кто задумывается, но все химикаты, используемые для обработки «натуральных» шуб, затем сливаются в реки. Поэтому это большое заблуждение, что мех животных вредит планете и экологии меньше, чем экосырье. Сравнивая хорошо оснащенное производство экомеха и любое производство изделий из животного меха, любой специалист подтвердит, что «натуральное» производство наносит примерно в 20 раз больше вреда экологии нашей планеты, нежели производство ЭКОсырья. На данную тему проведено большое количество исследований, есть научные доказательства, подтверждающий факт наносимого вреда производствами животного сырья.

ЭКОШУБЫ ОДНООБРАЗНЫ И СКУЧНЫ

ЭКОмех дает большое количество вариантов. Имея трикотажную основу, изделия из экосырья могут обретать самую разную форму и модели, которые сложно и неоправданно дорого делать из натурального меха. Поэтому как раз в ЭКОсырье можно воплотить самые разные идеи в реальность и создавать уникальные модели!





ЭКОШУБЫ ИСПОРТЯТСЯ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ЖЕ СТИРКИ

Многие экомеха подлежат стирке. Однако, стирать эти изделия стоит только вручную, хотя есть производители, которые заверяют о возможности машинной стирки. При производстве изделий чаще всего используют дорогое и высококачественное сырье, поэтому ткани могут деформироваться. Эти изделия крайне нежные и щепетильные в плане ухода и очистки. Экошубы практически не пачкаются. Натуральный волос имеет поры, поэтому волоски меха очень быстро собирают грязь и впитывают посторонние запахи. Синтетические же волокна не имеют никаких полостей, поэтому грязь с них просто скатывается. Максимум она может образоваться между ворсинками. Однако при ручной стирке вся грязь легко сходит, не забиваясь в полости меха. Разумеется, есть много характерных загрязнений, после которых натуральную шубу уже не восстановить, а экошуба легко чиститься, и еще долгие годы будет радовать своего обладателя.



Самый огромный плюс экосырья, очевидно, заключается в том, что для производства этого сырья никого не убивали. Чаще всего сложно назвать животный мех или кожу материалом, потому что это не материал, это живые существа! Они обладают сознанием, чувствами. И если их душа заперта в пушистом теле, это не считается весомым аргументом, чтобы над ними так издеваться. Это должно исчезнуть как пережиток прошлого.

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