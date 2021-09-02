Сергей Марков: В истории с оговоркой Путина правы все, в том числе и учительница

Аргументы Недели → Общество 13+

2 сентября 2021, 13:44

Фото: Global Look

Политолог Сергей Марков высказал свое мнение по поводу нашумевшей истории про мальчика, который поправил президента. Он считает, что все оказались молодцы.

Мальчик прав, потому что Владимир Путин действительно перепутал. Его все запомнят, как ребенка, который публично поправил президента.

Известно, что мальчика раскритиковала учительница. Сергей Марков убежден, что и она тоже права. «Ведь ее миссия — воспитывать учеников,- рассуждает политолог. – В том числе прививать им и скромность и правила хорошего тона. Учительница совершенно права и в анализе причин этой нескромности. Это общая характеристика новых поколений, которые в погоне за самопрезентацией готовы с легкостью нарушать некие моральные правила».

Правы и власти – никаких обысков в семье мальчика не было, его никто не обидит.

И, конечно, Владимир Путин тоже поступил правильно. Он просто с улыбкой поблагодарил мальчика. «Ошибиться в деталях может каждый. А в российской истории так много деталей, что ошибается иногда даже самый хороший специалист. И правильно сделал Путин, что прочитал открытый урок именно по истории. Это важнейшая в современной политике наука»,- написал Марков и резюмировал, что все в этой истории молодцы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости