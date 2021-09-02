Полиция девять раз отказывалась возбуждать дело против мужчины, который избивал супругу и угрожал ей ножом

Аргументы Недели → Общество 13+

2 сентября 2021, 14:07

Фото: pixabay

Закон о домашнем насилии до сих пор вызывает самые жаркие дискуссии. Как вышло, что побои не считаются преступлением, а общество защищает тиранов? Почему правоохранительные органы бездействуют?

Многие противники закона утверждают, что жертвы сами не идут в полицию, потому что не хотят огласки. Но даже если они и придут за помощью к силовикам, то доказать факт угрозы – практически нереально.

Еще в 2019 году москвичка Светлана Кудряшова обратилась в полицию с просьбой возбудить уголовное дело против ее супруга, который неоднократно избивал ее и угрожал ножом. Женщина боялась за свою жизнь, но стражи порядка отнеслись к ее заявлению прохладно. Они отправили женщину к судмедэксперту, а тот, на удивление, вреда здоровью в нанесённых ей травмах не обнаружил.

Тогда между Светланой и органами завязалось противостояние, растянувшееся на два года. Женщина писала заявления, а ей отказывали. В общей сложности девять раз. Женщина уже развелась с мужем, но за свои права бороться не прекращала. В конце августа этого года очередная экспертиза на основании прошлых медицинских документов всё-таки признала у нее повреждения связок, вывих суставов и множественные кровоподтёки на нескольких частях тела.

После всей этой волокиты силовики наконец-то смилостивились и согласились возбудить уголовное дело. Супруг Светланы задержан, свою вину он признал, ну а дальше уже все решит суд.

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